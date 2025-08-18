Fuga de la Comisaría Cuarta en Cipolletti: atraparon a uno de los evadidos

Fue recapturado este lunes por la tarde tras un operativo realizado con efectivos de la Comisaría Cuarta y de la Unidad 24°.

Figueroa, se fugó el domingo de la Comisaría Cuarta y fue capturado este lunes.

La Policía de Río Negro logró recapturar a Marcos Edgardo Figueroa, de 35 años , uno de los dos internos que se habían fugado este domingo al mediodía de la Comisaría Cuarta de Cipolletti. La detención se produjo alrededor de las 19 de este lunes en un operativo desarrollado en calle José Hernández, entre los 1400 y 1600.

De acuerdo a la información oficial, la captura fue posible gracias a un trabajo de inteligencia realizado a partir de un dato que manejaba la policía. Con esa información se montó un procedimiento conjunto entre efectivos de la Comisaría Cuarta y de la Comisaría 24ª , que tiene jurisdicción en la zona donde finalmente fue ubicado.

Los uniformados rodearon la cuadra y observaron a un hombre de características físicas similares a la del prófugo que ingresaba corriendo a un domicilio . Al interceptarlo confirmaron que se trataba de Figueroa, quien fue reducido en el lugar y trasladado inmediatamente a la Comisaría 4ª. Por estas horas se esperan disposiciones judiciales respecto a su posible traslado a otra dependencia.

captura marcos figueroa comisaria cuarta

Cómo fue la fuga del domingo

El escape que derivó en un amplio operativo policial se produjo este domingo entre las 12:15 y las 12:20 en la Comisaría 4ª, ubicada en pleno centro de Cipolletti. Según pudo reconstruir la Policía, en un descuido del cuartelero se escuchó un fuerte ruido en el patio interno. Cuando el efectivo se dirigió al lugar, oyó un portazo en la salida del calabozo y al contar a los internos descubrió que faltaban dos: Marcos Figueroa y José Miguel Ríos Zapata.

En ese momento se dio aviso inmediato a los superiores y se montó un operativo cerrojo en la ciudad y alrededores. La fuga coincidió con el horario en que gran parte del personal policial estaba afectado al operativo preventivo de seguridad por el partido que Cipolletti disputaba frente a Villa Mitre por el Federal A.

Las cámaras de seguridad llegaron a registrar a dos sujetos con características similares a los evadidos corriendo por la esquina de España e Yrigoyen, aunque no se logró detenerlos.

El otro prófugo sigue siendo buscado

Figueroa había escapado junto a José Miguel Ríos Zapata, de 21 años, de nacionalidad chilena, quien se encuentra en situación de calle y estaba detenido por tentativa de robo en poblado y en banda.

Ambos cuentan con antecedentes de evasiones: en octubre de 2023 se habían fugado de la Subcomisaría 79ª del barrio 1200 Viviendas junto a otros dos internos.

Tras la recaptura de Figueroa, la Policía mantiene el despliegue en distintos puntos de la ciudad y en los accesos para dar con Ríos Zapata, que continúa prófugo.