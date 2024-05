Grooming en Neuquén: por WhatsApp acosaba a un adolescente

"El menor ya le había comentado a su padre que estaba recibiendo mensajes por parte de una persona que lo estaba acosando por WhatsApp. Teníamos un número de teléfono y un nombre en las redes, pero no sabíamos si era ficticio o no. Es de ahí que empezamos a trabajar sobre el caso", precisó el comisario Cesar Juárez en declaraciones con Canal 7 Noticias.

grooming.jpg Investigan si más menores fueron víctimas de grooming por parte de este hombre.

Investigación informática

Distintas tareas realizadas vinculadas con la investigación informática, permitieron dar con la identidad de una persona, "que coincidía con todos los datos que estábamos buscando". Según señaló, una vez que lograron confirmar de quién se trataba y su vivienda en el barrio La Sirena, solicitaron una orden de allanamiento, la cual pudo concretarse el último miércoles.

"El procedimiento se llevó a cabo a primera hora. En ningún momento opuso resistencia y el personal logró secuestrar un teléfono celular, una computadora y una tablet, las cuales van a ser peritadas en las próximas horas y posteriormente la fiscalía dictara que ocurrirá con esta persona. Si bien tenemos información todo está en etapa de investigación, pero podemos confirmar que esto es considerado un ciberacoso, grooming como se lo llama", detalló el comisario.

No obstante, luego de que se le informara sobre la investigación que se está realizando en su contra, el hombre fue puesto en libertad. "Se logró identificar a esta persona, saber que era mayor de edad para tratar de cortar el eslabón y prevenir que no se genere algún contacto físico. Nuestra prioridad era que no el niño no este en riesgo", dijo.

Grooming-en-NQN-por-la-cuarentena.jpg Grooming: el hombre le había mandado tanto mensajes de texto como audios al adolescente.

¿Cómo evitar el grooming?

El grooming es el acoso o abuso sexual cometido por una persona adulta hacia una niña, niño o adolescente a través de un medio digital. Los acosadores o “groomers” usan aplicaciones que posibilitan la interacción entre dos o más personas, como por ejemplo redes sociales, correo electrónico, mensajes de texto, sitios de chat o juegos en línea.

A menudo suelen crear uno o varios perfiles falsos, en los que se hacen pasar por otro niño, niña o adolescente. Los delitos contra la integridad sexual que se dan en el entorno virtual pueden tener distintas formas.

El comisario Juárez recomendó tener contacto permanente con los niños y adolescentes a cargo para saber respecto a las redes sociales que estos usan y hablar sobre los riesgos que ocasiona estar en las redes. "Muchas veces cuando uno navega no sabe con quién se está comunicando desde el otro lado. Por eso es importante hablar y saber quienes son las personas con las que se comunican nuestros hijos", sugirió.