Grooming por Telegram: el relato de la mamá del adolescente salvado por un taxista

El adolescente está a salvo y ya no tiene contacto con el hombre. Se realizó una denuncia, pero Telegram dificulta la investigación.

La mamá del adolescente que estuvo a punto de convertirse en víctima de grooming aún no sale del shock. Si no hubiera sido por la valentía del taxista que evitó el encuentro con el hombre que la víctima conoció por Telegram, hoy la historia sería distinta. Los detalles del caso para concientizar a los más jóvenes.

"Nunca pensé que nos podía ocurrir en mi familia, porque soy una mamá que está atenta a las redes , a con quien está; con mis dos hijos. Siempre estoy mirando lo que hace mi hijo, no está a la deriva", expresó Natalia, la mamá del adolescente que fue salvado de encontrarse con un pedófilo al cual conoció por Telegram. Así resumió las sensaciones que tiene a un par de días del hecho, entra las que aún prima el shock de la mano del alivio.

Natalia confió en declaraciones radiales que su hijo, para tener su permiso, le mintió: le dijo que se quería ver con una amiga un rato, que irían a una plaza cerca de su casa y que charlarían sobre una tarea con la que necesitaba ayuda. Su mamá lo autorizó sin pensarlo dos veces, pero le pidió que le mande la ubicación cuando llegara a destino.

Minutos más tarde, recibió un llamado de su hijo, quien le pedía 8 mil pesos para abonar el viaje, dado que su amigo no lo pagaría. La mujer estaba desconcertaba, ya que no sabía que su hijo se tomaría un taxi. Confundida y escuchando de fondo la voz del taxista que pedía hablar con ella, la mujer habló con el chofer y hubo un cambio de planes de inmediato: "Traémelo a casa".

La valentía del taxista fue clave

"Yo lo vi que iba con el GPS (durante el viaje), le fui preguntando cosas, sacando charla y me di cuenta que no tenía idea adónde iba", confió Martín, el taxista, en el mismo diálogo radial, brindando su versión. El adolescente indicó que con su amigo pretendía jugar y luego volver a su casa, pero ante la pregunta del conductor sobre si habría adultos presentes, el joven hizo silencio.

Eventualmente, entre cada pregunta del chofer que intentaba indagar sobre la situación que le parecía sospechosa, el adolescente admitió: "Lo conocí por Telegram". "Creo que se pisó", reconoció el taxista.

Antes de tomar comunicación con Natalia, Martín tuvo un último intento por ver quién era el supuesto amigo del adolescente; lo intentó convencer de que haga salir al desconocido de la casa, pero no lo consiguió ya que este dijo estar en la ducha. Finalmente, insistió para el adolescente se comunique con su mamá a pesar de la reticencia del joven, y lo amenazó con llamar a la Policía con el botón antipánico en un acto de desesperación.

Cuando el adolescente estaba en la llamada, le sacó el celular y así logró hablar con su mamá y descubrir que ella no sabía nada.

"No debo ser el primero que lo ha hecho, por ahí otros compañeros también, pero los padres no han denunciado. Cualquier persona con sentido común se hubiera dado cuenta. Yo evité una tragedia, porque lo estaba llevando al matadero a su hijo", expresó el taxista, que también es padre y se estremece con solo pensar qué hubiera pasado si simplemente dejaba allí al joven.

Aunque muchos han también criticado el accionar del chofer, Natalia aseguró estar "agradecida". Incluso confió que luego de lo sucedido, reactivó la cuenta de Telegram haciéndose pasar por su hijo y volvió a tomar contacto con el sospechoso, quien dijo tener 20 años, invitó al adolescente una vez más a juntarse en el río "a caminar" y lo más escalofriante: llegó a preguntarle si le gustaba "dar o recibir", lo que confirmaría las sospechas sobre sus intenciones.

"Yo me shockée, no sabía con quién hablarlo. Hoy estoy agradecida con todos y esto hay que hacerlo viral para que no le pase a ninguno más", cerró.

Hoy, Natalia continúa charlando con sus hijos y difundiendo lo ocurrido para concientizar sobre los peligros de conocer extraños a través de las redes sociales. La denuncia fue realizada en la Comisaría Tercera, pero la configuración de privacidad de Telegram impide que los investigadores puedan ubicar al pedófilo.