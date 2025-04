Hermetismo tras el allanamiento en el hostel: qué encontraron y qué se sabe de las mujeres rusas

Las mujeres no están detenidas, ya no están el hostel y se desconoce dónde permanecen. Sus pasaportes están secuestrados.

La causa que investiga cómo operaba la secta Ashram Shambala se mantiene con hermetismo. Este jueves, la Policía Federal llevó adelante un allanamiento en un hostel del alto neuquino, a raíz de la denuncia que realizó el dueño del lugar al notar actitudes sospechosas de dos mujeres rusas que se hospedaban allí. Ambas participaron de la extensa audiencia que se llevó adelante desde Bariloche, hasta la madrugada de este viernes, en la que no pudieron participar los medios de comunicación.

SFP Allanamiento policia federal en hostel por rusas bariloche (5).JPG Sebastián Fariña Petersen

Las dos mujeres rusas no están detenidas porque, hasta el momento, no se encontraron elementos contundentes que posibiliten avanzar en ese sentido. Además, al concluir las tareas en el hostel, ambas se fueron del lugar, pero se desconoce dónde pasaron la noche y cuál es su paradero. No tienen pasaportes ya que fueron secuestrados y tampoco dinero en efectivo. La situación judicial es que están supeditadas a la causa y la semana que viene tienen que estar presentes en Neuquén.

Aunque inicialmente trascendió que tenían 21 y 25 años, este medio supo que -según sus pasaportes- nacieron en los años 1999 y 1992, de modo que tendrían 26 y 32 años.

Según pudo constatar LMNeuquén con fuentes vinculadas a la investigación, el resultado de los allanamientos fue el secuestro de indumentaria, de la cual el 90% era lencería; varias pelucas de colores; 4 notebooks; 10 celulares; y dinero en efectivo (dólares y euros).

El rol clave del dueño del hostel

El accionar del dueño del hostel fue clave para el operativo que se llevó adelante. Gonzalo, uno de los dueños del hostel Click, contó a LMNeuquén las extrañas actitudes de las jóvenes que lo hicieron sospechar. Las chicas de nacionalidad rusa arribaron al lugar el lunes de esta semana.

"Nos resultaba bastante raro el proceder que tenían porque no salían de la habitación y llegaron con poco equipaje", contó el hombre. Muchas cosas no cuadraban de lo poco que contaron las jóvenes a quienes las recibieron en el hostel.

En primer lugar, manifestaron no hablar ningún idioma más que ruso, lo que hacía "muy difícil" la comunicación, incluso a pesar de intentar utilizar una aplicación para traducir; las jóvenes manifestaban no entender. Pero no presentaban ningún problema a la hora del cobro. Se les mostraba el número y abonaban sin discutir cada día de hospedaje.

SFP Allanamiento policia federal en hostel por rusas bariloche (2).JPG Sebastián Fariña Petersen

Además, manifestaron inicialmente no conocerse de antes, sino ser simplemente dos turistas que se habían cruzado en esta misma ciudad unos pocos días atrás. Aunque luego una de ellas se contradijo al admitir que viajaban juntas desde hace al menos un mes. Por otro lado, llevaban poco equipaje y aunque tenían pasaporte, su fecha o vía de ingreso a la Argentina es un misterio porque "no estaba registrada" en ellos.

Entre otras cosas, Gonzalo contó que las jóvenes solo salían de su habitación para desayunar o cocinar, y luego "se encerraban en el cuarto", algo extraño si realmente se trata de turistas interesados en conocer la región. El hombre sí resaltó que no dieron conflictos de ningún tipo.

Todo esto, más la noticias de la secta rusa que se encuentra bajo investigación y que salió a la luz en los últimos días, encendieron las alarmas en el personal del hostel y por eso se comunicaron de inmediato con las autoridades para que al menos se hagan las averiguaciones pertinentes sobre las dos misteriosas huéspedes.

Una extensa audiencia desde Bariloche

En los tribunales federales de Bariloche y a través de la plataforma virtual Zoom, se desarrolló la audiencia de formulación, mediante la cual el equipo de fiscales que comanda Fernando Arrigo formalizó la investigación contra unas trece personas que permanecían detenidas e incomunicadas, como se había resuelto en una audiencia previa de control de detención desarrollada la semana anterior. Allí, el juez subrogante de Bariloche Gustavo Zapata concedió una prórroga extraordinaria de la detención porque la fiscalía todavía no estaba en condiciones de presentar la formulación de cargos.

De la audiencia preliminar, habían participado precisamente esas trece personas, cinco por la plataforma virtual Zoom desde la Unidad 28 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, otra por la misma vía desde la Unidad 6 de Rawson, mientras que las restantes lo hicieron de manera presencial, habiendo sido trasladadas en la previa desde las distintas dependencias de las fuerzas federales en las que se encuentran alojadas.

Para el desarrollo de la audiencia, fue necesaria la presencia de un perito de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, como traductor, en tanto que además del fiscal Arrigo y sus asistentes Tomás Labal y Gustavo Rébora, participaron el defensor oficial de Víctimas Pedro Pugliese, mientras que los sospechosos fueron patrocinados por la defensora oficial Roxana Fariña, asistida por las Silvina Eusebio, Tatiana Scarponi y Gisel Yañez, en tanto que también intervino la defensora particular Florencia Barba.

Según trascendió, por lo informado por El Cordillerano, las partes insistieron en la reserva del caso y el magistrado resolvió en consecuencia, vedando la publicidad de la audiencia, no permitiendo el acceso a la prensa ni al público en general que pudiera estar interesado.