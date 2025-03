Intentan ahorcar a una taxista para robarle en la madrugada

Pero hoy, luego de todo lo vivido, todo fue angustia y bronca para Silvia Anabalón porque solo logró recuperar su celular "pero me llevaron todo el dinero que tenía encima, desde que estaba trabajando, alrededor de 100.000 pesos", contó, y también perdió un importante monto que tenía en una billetera virtual porque la amenazaron a punta de cuchillo para que les diga todas sus claves. Pero además perdió su trabajo, relató con angustia.

"Ahora de qué voy a vivir"

"Estoy muy mal, porque encima de todo lo que pasé, que tuve miedo de que me maten, de que me robaran, me dio un ataque de nervios, de furia en ese momento y me echaron de la empresa", sostuvo la mujer. "Ahora de qué voy a vivir", dijo con dolor a LMCipolletti. "Tengo dos hijas y una nieta y soy el sostén de mi casa".

El hecho ocurrió entre las 3 y 3:30 de la madrugada de este 8 de marzo, Día de la Mujer. Ambas subieron a la unidad en el barrio La Rivera y pidieron dirigirse hasta Mengelle y Formosa, contó Silvia, allí descendieron unos instantes y luego regresaron al mismo destino. "Estaba todo oscuro y yo trataba de ir hacia donde había un poco de luz pero ellas pedían ir más allá donde no se veía nada. Y apenas paro el auto, una me pone un cuchillo al costado y la otra me ahora con un cable y yo intentaba sacármelo", relató la taxista.

cuchillo ataque gral.jpg A punta de cuchillo asaltaron a la taxista.

Fueron minutos de terror "y les di todo porque no quería perder la vida". Se llevaron todas las pertenencias de la mujer que había en el auto, la recaudación del taxi, una mochila con su billetera y celular, entre otros elementos y también las llaves y todos los papeles del vehículo.

Asalto violento

Recordó Silvia que "estaban totalmente violentas" ambas mujeres y tras el asalto escaparon. El sector donde ocurrió el hecho, en Lisandro de la Torre al fondo, que orilla la toma, luego se llenó de taxistas y la policía rastrilló la zona.

Lograron dar con las malvivientes y, según se informó, fueron trasladadas detenidas a la Unidad Cuarta.