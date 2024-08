Intento de femicidio en barrio Islas Malvinas: la temeraria amenaza en redes que hizo el pirómano

La sobrina fue trasladada al Hospital Regional Castro Rendón por su pareja. Cuando los efectivos policiales arribaron, la madre recibía asistencia del SIEN por lo que se procedió a demorar al agresor que quedó detenido oficialmente este jueves a las tres de la madrugada.

image.png

Una amenaza clave

En medio de la investigación se pudo saber que había antecedentes previos de violencia, denuncias y amenazas. De hecho, familiares de las víctimas avisaron a fiscalía que aportarían pruebas de las amenazas que había vertido el agresor, identificado como Juan Gabriel Lambrecht.

Esta mañana el fiscal Andrés Azar concurrió al hospital donde se entrevistó con las víctimas y ya se confirmó que esta tarde el pirómano será acusado formalmente por doble tentativa de femicidio. Además, junto a la asistente letrada Carolina Gutiérrez analizaban la medida cautelar que se solicitará en la audiencia que está por comenzar.

Hay un elemento que se podría sumar a la audiencia, es la amenaza pública que realizó Lambrecht en su muro de la red social Facebook donde advierte que está dispuesto a matar a su hermana y cuñados, Pereyra.

"Un olor que sienta en mi casa que no sea mio, un grano de tierra que yo no haya dejado, un mueble fuera de su lugar una puerta abierta y necesito 5 segundos para armar una carnicería", reza la amenaza.

Y agrega: "acá no va haber mas denuncias, acá no hay mas llamados a la policía, acá no hay mas estrategias ni de testigos ni de vecinos ni nada, una sola provocación mas y los mato", dice el posteo del 28 de junio de 20023.

No solo eso señaló Lambrecht, sino que además no tenía problemas en pasar una larga temporada en la cárcel.

image.png Captura de Facebook donde Juan Lambretch amenazó de muerte a su hermana.

¿Cómo están las víctimas?

El comisario Cristian Cuevas dio detalles no solo del hecho sino también de los informes médicos que se han recibido sobre el estado de salud de las víctimas.

Ambas están fuera de peligro, pero permanecen recibiendo cuidados en el Hospital Regional. Vale aclarar que las lesiones por quemadura no solo provocan daño externo sino también interno por lo que es necesario monitorear a las víctimas y realizar curaciones para evitar posibles infecciones. Son cuadros extremadamente complejos.