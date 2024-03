Intentó matar a su novia: "No soy un asesino, me dejé llevar por los celos"

Aunque su abogado defensor Rubén Antiguala lo desaconsejó, Martín Gabriel Marilef, el acusado de querer asesinar a su ex novia en Fernández Oro , pidió declarar ante el jurado popular en el arranque del juicio que se le sigue por el delito de intento de femicidio. Fue un relato breve, sin muchos detalles.

El joven, de 28 años de edad, que se negó a responder preguntas de la fiscalía, aseguró que no fue su intención matar a la víctima y que los celos lo llevaron a actuar "en forma agresiva".

Y que en transcurso de la velada "un mensaje inició todo", aunque no dio más precisiones al respecto. "Estaba alcoholizado, lo reconozco. Me dejé llevar por los celos", reconoció.

Confesó que "soy una persona que a través de los celos y posesión... es una manera de expresar mi cariño".

Marilef aseguró que "estaba enamorado de ella" y que "sentía muchas cosas hermosas por ella".

"Mi intensión nunca fue matarla, nunca fue mi intención que suceda todo lo que sucedió", subrayó.

Santiago Márquez Gauna El fiscal Santiago Márquez Gauna tuvo a su cargo la acusación contra Marilef. Anahí Cárdena

Insistió en que "no soy un asesino, si soy alguien que, a través de los celos, por impulso reacciona en forma agresiva".

El episodio que lo llevó ante un jurado popular ocurrió la madrugada del 5 de febrero en un descampado ubicado en Los Andes y Catriel de Fernández Oro.

La pareja había asistido a una fiesta de cumpleaños y a raíz de las constantes agresiones por parte del hombre, la víctima, de 23 años, decidió retirarse a su domicilio.

De acuerdo a la acusación que presentó la Fiscalía, representada por Santiago Márquez Gauna, Martín Pezzetta y Juan Pablo Escalada, Marilef la persiguió y la atacó en inmediaciones de una obra en construcción. La empujó, la arrojó al piso y la ahorcó hasta que la víctima se desvaneció. Afortunadamente, un conocido que también estaba en el festejo advirtió la agresión y llegó hasta el baldío y sacó a Marilef de encima de la chica y la auxilió.

En el inicio de la audiencia y tras las instrucciones dadas al jurado por Florencia Caruso, la jueza que conduce el debate, las partes presentaron sus alegatos de apertura.

Para la fiscalía no hay dudas de que se trató de un intento de femicidio. Mientras que el defensor Antiguala, si bien no negó el ataque, coincidió con Marilef en que no hubo intención de matar a la mujer y que tampoco su vida estuvo en riesgo.