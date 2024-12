Las Grutas: kiosquera hizo justicia tras ser asaltada por un desalmado al que ayudaba

Fue sola a su casa y filmó la tensa charla y la devolución de la mercadería: “Pedime trabajo, te puedo dar, pero no me robes". El sentido mensaje a su madre...

La kiosquera filmó todo

Además, filmó todo, a pesar de que el autor del presunto delito le pedía que no registrara las escenas de la devolución con cara de pocos amigos.

“Hoy nos robaron a nosotros, gente que hace dedo para venir a Las Coloradas”, contó en evidente estado de nervios y al borde del llanto la mujer a modo de introducción.

“No me robés, no puede ser que ahora me devuelvan todo, que tenga que andar pasando por momentos así, haciéndome mala sangre. Me robaron todas las galletitas, todas las pelotas y ahí me las están devolviendo”, narró decepcionada.

Comerciante de Las Grutas robo.mp4

Un momento de tensión se dio cuando el hombre se le acercó y le pidió que no grabará más con su celular. “Que no voy a filmar, vos me pedís que te traiga de Las Grutas cuando hacen dedo y me robás. Traigo un montón de gente de Las Grutas. Fuiste vos el que me robaste todas las pelotas y que se entere todo Las Grutas quien sos, te haces el malo”, desafió al supuesto ladrón.

Luego le pidió a su madre que no se exponga ella por su hijo: “Que ponga la cara él señora, no la ponga usted. Usted se rompe el c… trabajando, va a vender tortias fritas a la playa. Todas las galletitas devuélvanme, porque yo me reviento el c… trabajando para darle de comer a mis hijas. Tienen que hacer lo mismo flaco, pedime trabajo, yo te lo puedo dar, pero no me robes, no me robes”, culminó en un ruego desesperado.

Trabas a los vendedores ambulantes en Las Grutas

En Las Grutas se pusieron tan de moda las playas alejadas, que conquistan por su tranquilidad, que el Municipio de San Antonio Oeste intenta calmar el bullicio en las tradicionales bajadas del centro. Los apuntados para generar tranquilidad fueron los vendedores ambulantes: se redujo el número y se les prohibió hacer ruido.

Para el verano 2025, en Las Grutas se limitó la cantidad de vendedores ambulantes por rubro y por empresa. En total, se habilitarán 200 permisos de venta ambulante para recorrer las playas. Desde el Municipio de SAO anticiparon controles contra la venta clandestina y en torno al cumplimiento de los límites a la actividad.

image.png

En una iniciativa impulsada por la subsecretaría de Control Comercial de la Municipalidad de San Antonio Oeste, se modificó la Ordenanza 6788, con el objetivo de regular y optimizar la actividad de los vendedores ambulantes en las playas de San Antonio Oeste, Las Grutas y San Antonio Este.

Entre los nuevos límites a la venta callejera y en la playa, se establecieron requisitos más estrictos para la venta de artesanías. Los vendedores de productos como vinchas, tobilleras, pulseras y artesanías deberán acreditar una residencia mínima de diez años en el ejido, medida que será fiscalizada por la subsecretaría de Comercio.