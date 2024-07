Le robaron la compu y perdió parte de su tesis doctoral: ofrece recompensa

Más allá de estas pérdidas, Eliana resaltó que para ella lo más valioso es recuperar la Notebook marca Dell Latitude 352017 donde guarda parte de su investigación. “Algunas cosas las tengo en la nube, pero otras no”, lamentó.

Robo a una estudiante- perdio su compu con la tesis.png

Por este motivo, solicitó que cualquier información sobre sus pertenencias sea comunicada a la Policía o al número 2995285451. En ese sentido, informó que luego de sufrir el robo realizó la denuncia en la Comisaría Cuarta de Alta Barda, pero que hasta el momento no hay novedades sobre el paradero de los objetos.

Al respecto, detalló que las mochilas robadas son de treking: una marca Doite Woman Annapurna color verde gris de 60 litros y otra marca Deuter de 20 litros.

"Dame todo o te mato": el violento robo que sufrió una vecina de Neuquén

Otro episodio de inseguridad también tuvo lugar este sábado por la mañana, a la salida del barrio Z1, cuando una mujer fue arrastrada, golpeada y amenazada de muerte por un delincuente que, a punta de pistola, le quitó su bolso. El episodio ocurrió a plena luz del día, alrededor de las 11.

Afortunadamente, la mujer fue auxiliada por una pareja que vio el asalto y logró frenar el ataque, pero de todas formas sufrió lesiones en su rostro, manos y piernas.

Barrio Z1.png La mujer fue asaltada en el sector del zanjón, que divide a los barrios Z1 y Cuenca XV de Neuquén. Foto: gentileza.

Todo sucedió alrededor de las 11, cuando la vecina volvía caminando a su casa por la calle que divide los barrios Z1 y Cuenca XV. “En eso sale un joven del zanjón con un arma, me apunta y me dice: ‘Dame todo o te mato’ y me tironea”, relató la víctima sobre el grave hecho en declaraciones radiales.

Entonces, explicó que cayó al piso de un empujón y comenzó un forcejeo con el ladrón, quien le propinó golpes, que le provocaron una herida cortante en la boca.

“No le podía ver la cara y yo sujetaba el bolso. Todo el tiempo me decía: ‘Te mato, te mato’ y me apuntaba con un arma”, resaltó la damnificada y agregó: “Me arrastró como unos cinco, seis metros. Me golpeó la cara, tengo todos los pies lastimados, toda rastrillada y la boca lastimada del golpe que me dio”.

Por otra parte, señaló que no pudo identificar al delincuente ya que “tenía toda la cara tapada” y que “solamente se le veían los ojos”.