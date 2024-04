Los vecinos de Centro Oeste no pueden vivir tranquilos y piden una reunión urgente

La inseguridad en Neuquén no da para más y en Área Centro Oeste , los vecinos ya no duermen tranquilos. Aseguran que todos han sufrido al menos un intento de robo en su vivienda y piden una reunión urgente con el municipio y la Policía, que según ellos, nunca llega a tiempo.

Los vecinos que en este caso se expresaron son los que viven en inmediaciones de calles Belgrano y Brentana, quienes están ya cansados de no poder bajar la guardia. Es que aseguran que tanto vecinos como comerciantes están siendo golpeados por los ladrones, que no en todos los casos han logrado llevarse algo, pero no por falta de intentos.