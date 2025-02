Miedo y desesperación en medio del feroz tiroteo en barrio Belgrano: una bala entró a una casa

"Esto es terrible, hay mucho miedo, nosotros estamos a 250 metros del lugar donde ocurrió todo, y obre el parque Belgrano hay una callecita que da a la calle Copahue que hace de pasillo de tiroteo, somos como un polígono de tiro y recibimos todo lo que tiran", contó Miguel, vecino del lugar en diálogo con LU5.

Tiroteo entre bandas en el Oeste.mp4

El hombre explicó que el domingo regresó de un viaje y encontró un impacto de bala en el portón de su casa, y al día el plomo, evidencia de lo que fue un tiroteo durante el fin de semana, previo al salvaje enfrentamiento de las últimas horas.

Miguel relató cómo fueron los momentos en que se desató la balacera el martes. "Por la cantidad de disparos pensaba que eran motos que hacían corte porque eran impresionantes los ruidos. Fue ahí cuando me llamó mi hija llorando desde la planta baja, fui a su habitación y había entrado un disparo por el cielo raso y pegó sobre la cama, a un metro, rebotó en la pared y cayó sobre la cama", recordó con temor.

En la misma habitación la joven tiene dos camas, y según contó su papá, esa noche decidió cambiar de lugar y no estaba en la cama donde duerme habitualmente, que fue donde cayó la bala. "Son esas casualidades que suceden", dijo.

Y aseguró que luego detectaron el orificio en el techo por donde ingresó el disparo, el cual tenía unos 2 centímetros, lo que hace suponer que se trataría de arma de grueso calibre. Cabe recordar, que desde la policía habían indicado que primera vista había rastros de tres tipos de armas de fuego que fueron usados por estas bandas, una 9 mm, calibre 22 y otras calibre 38 mm.

Una bala entro a una casa barrio belgrano.mp4

Vivir con miedo

Miguel es una vecina que hace más de dos décadas vive en la zona, asegura que estos violentos hechos ocurren, lamentablemente, hace mucho tiempo, desde que se originó la toma.

"El momento que vivimos esa noche fue terrible y te da una sensación de inseguridad tremenda, ni siquiera adentro de tu casa podés garantizarle bienestar a tu familia", lamentó.

Y cuestionó duramente el accionar policial, ya que aseguró que llamó en dos oportunidad para alertar lo que había sucedido en el interior de su casa pero nunca fueron. "Me parecía importante que vinieran porque estábamos en una situación extrema y no tuve respuestas. Me dijeron que estaban en otras diligencias relacionados a este hecho pero era importante que vengan a ver lo que sucedió", expresó.

Por último, aclaró que no está en sus planes radicar una denuncia formal. "Yo no hice la denuncia porque el hecho que haya entrado una bala no tiene que ver solo con el tipo que apretó el gatillo, y todos sabemos que hay otros responsables porque a esta gente la conocemos hace años, hace 23 años que vivimos acá y no creo en nada que pueda decir el comisario, un fiscal ni un juez sino no se explicaría como esta gente sigue estando ahí y la impunidad con la que se manejan", afirmó.