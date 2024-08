Motochorros forcejearon para robarle el celular y lo apuñalaron en una pierna

Un joven que volvía de trabajar a su casa fue apuñalado por motochorros que pretendían robarle su celular, a escasos metros de la Municipalidad del Oeste. La víctima forcejeó con el delincuente que lo atacó y afortunadamente, está fuera de peligro, pero la inseguridad no deja de preocupar a los vecinos.

Cecilia, madre de la víctima, relató a LU5 que todo ocurrió la tarde del jueves, cuando su hijo regresaba de trabajar. "Venía de trabajar de cerca de la Municipalidad del oeste, venía con el celular en la mano y no se dio cuenta que paró una moto, se bajó el de atrás y empezaron a forcejear", contó.

La mujer lamentó haberle advertido ya de la zona a su hijo, que al parecer es "terrible" en cuanto a la inseguridad que se vive. En un instante, el joven estaba siendo agredido por uno de los motochorros y, decidido a no dejarse sacar su celular (porque recientemente ya le robaron otro), se resistió al ladrón, sin mirar las consecuencias.

"Pelearon y cuando pensó que se iba a caer, (el ladrón) sacó un cuchillo y lo apuñaló en el muslo. Gracias a Dios hoy lo puede contar", expresó Cecilia.

comisaria 18 gran neuquen.jpg

Los delincuentes finalmente se dieron a la fuga con el celular del joven, que se arrastró hasta la esquina de calle Novella y casi Godoy para quedar más a la vista de los vecinos y pedir ayuda. Una mujer que caminaba con sus pequeños hijos y apareció a los pocos minutos aseguró haber visto toda la secuencia, aunque al estar acompañada de sus hijos prefirió resguardarlos y luego regresar para brindar auxilio a la víctima. Colaboró al aportar que iban en una moto precaria a la vista y negra, mientras que los asaltantes vestían ropas oscuras.

Afortunadamente, el joven herido fue asistido de inmediato y se constató que la herida recibida no reviste gravedad, por lo que está fuera de peligro. Sin embargo, nada le saca la impotencia de haber sidoo despojado una vez más de lo conseguido con el esfuerzo de su trabajo, como a tantos vecinos les pasa.

Una zona "terrible"

Asimismo, Cecilia comentó que ese sector donde su hijo sufrió el robo, es "terrible", según palabras de los propios vecinos.

"Dejan los autos estacionados y cuando salen ya no están; cuando viene una moto tenés que fijarte y quedarte mirando. Los vecinos dicen que está terrible", confió.

Además, lamentó que su hijo haya forcejeado con el delincuente, algo que podría haber tenido resultados mucho más graves. "Se lo tendría que haber entregado, le dije: 'Mirá si te pega la puñalada más arriba y no la contabas'. Pero en esa situación, uno no se da cuenta", razonó y opinó que la situación de inseguridad en general "no da para más".

Cecilia y su hijo analizan si radican la denuncia en comisaría, ya que, aunque siempre se recomienda para poder llevar estadísticas e investigar, ellos no creen que pueda servir de algo.

Cabe destacar que en ese sector hay cámaras urbanas, que serán claves para intentar identificar a los autores.