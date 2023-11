Motochorros le rompieron el vidrio de un piedrazo para robarle

Una conductora fue atacada por motochorros que le rompieron una ventanilla para robarle la cartera , en el centro este de la ciudad de Neuquén . Sin embargo, no contaban con que la damnificada se defendería y frustraría su objetivo, obligándolos a huir en contramano.

El violento episodio ocurrió el último martes, alrededor de las 23, en el semáforo de calles Independencia y Tierra del Fuego . “Yo venía con cuidado porque en el semáforo anterior vi la moto con dos hombres y sentí que me estaba relojeando”, contó a LMNeuquen Daniela, la damnificada.

Haciéndole caso a su instinto, decidió guardar la cartera debajo del asiento. Apenas terminó de guardarla, sintió como estallaba la ventanilla del acompañante por un piedrazo. “La piedra me pegó en la rodilla derecha, me cortó toda la mano y del golpe hasta me rompió el llavero”, relató la mujer.