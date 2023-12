Neuquén: se toparon de frente con ladrones en la escalera de su casa

Tres delincuentes barretearon dos rejas para ingresar a robar a una casa en Neuquén capital. Sin embargo, no contaban con que en el lugar estaba la familia, que llamó a la Policía obligándolos a huir, pero de todos modos quedaron registrados en las cámaras de seguridad de los vecinos de la zona.

Robo en Lejos de Buenos Aires.jpg Esperan poder dar con los ladrones, ya que tienen los registros fílmicos de las cámaras de seguridad.

Ante esto, el joven vio "venir de frente al ladrón", por lo que le hizo un rápido gesto a su madre para que volviera a entrar a su dormitorio y se encerrara con la niña que todavía dormía, al tiempo que él hacía lo mismo en su habitación. "Ahí me di cuenta que eran ladrones y lo único que atiné a hacer fue a agarrar el celular y a llamar al 101. Esperé con unos nervios terribles porque no sabía qué estaba pasando”, señaló angustiada.

Silvia contó que en ese momento le entró el mensaje de una vecina avisándole que en las cámaras habían visto a tres personas rompiendo la reja de entrada de su casa. “La Policía vino super rápido porque estaban muy cerquita unos que andaban en bici y enseguida de ellos llegaron los móviles”, indicó.

Al percatarse de que en la casa había gente, los ladrones huyeron del lugar, pero no contaban con que los vecinos lograron tomar la patente para aportarle a la Policía. “Andaban en un Gol Trend, de color gris, con vidrios polarizados. Patente AD142PE”, precisó.

Ladrones entraron a robar a casa con familia adentro.mp4

Por último, indicó que en su apresurada huida no alcanzaron a llevarse nada, ya que no les faltaba ningún objeto de valor, pero que, de todos modos, revisarán detalladamente a ver si les falta algo. “Tuvieron que romper dos rejas para entrar y ni siquiera una bicicleta que mi marido había dejado al lado de la puerta se llevaron. Creemos que fue un robo al azar porque no es que nosotros tengamos algún tipo de cosas de valor”, concluyó.