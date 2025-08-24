Operativo en el oeste: atraparon a un prófugo buscado por la Justicia

La Policía demoró a tres hombres en la zona oeste y comprobó que uno de ellos tenía un pedido de captura por robo.

Un procedimiento policial realizado en la tarde del sábado en la ciudad de Neuquén terminó con tres hombres demorados, uno de los cuales tenía un pedido de captura vigente por una causa de robo. El operativo se llevó adelante en la esquina de Reconquista y Olivares, en la zona oeste de la capital provincial.

De acuerdo con lo informado por la Policía, efectivos de la comisaría 21° interceptaron a tres hombres que se encontraban en ese sector. Durante la identificación, constataron que uno de ellos era buscado por la Justicia, situación que lo llevó a intentar escapar del lugar.

Minutos más tarde, otra unidad policial logró interceptarlo y trasladarlo a la dependencia, donde quedó detenido. La Fiscalía de Robos y Hurtos dispuso su detención mientras avanzan las actuaciones judiciales correspondientes.

El personal de la Comisaría 21 llevó a cabo múltiples operativos preventivos durante este fin de semana largo.

En cuanto a los otros dos hombres, fueron identificados y recuperaron la libertad. Sin embargo, la misma quedó supeditada al avance de la investigación que lleva adelante el Ministerio Público Fiscal.

El procedimiento quedó registrado en las cámaras de seguridad del área, cuyas imágenes ya fueron incorporadas como evidencia en la causa.

La Policía destacó que este tipo de controles preventivos en la capital neuquina son claves no solo para reforzar la seguridad en los barrios, sino también para detectar a personas con causas pendientes ante la Justicia.

Detuvieron en el centro a un hombre con pedido de captura y paradero vigente

Un hombre de 33 años fue demorado en la ciudad de Neuquén, luego de que personal de la Bicipolicía confirmara que sobre él pesaban un pedido de captura por robo en la provincia de Mendoza y una orden de paradero vigente.

Según informó la Policía, la intervención ocurrió, en la intersección de Avenida Mosconi y Gatica, mientras efectivos de la División Bicipolicía realizaban patrullajes preventivos en la zona. En ese marco, identificaron a tres hombres que circulaban por el lugar y, al verificar sus datos en el sistema del Centro de Análisis, detectaron que uno de ellos presentaba requerimientos judiciales activos.

El joven contaba con un pedido de captura emitido el 7 de marzo de 2023, solicitado por el Ministerio Público Fiscal de Mendoza en el marco de una causa por robo simple. Además, tenía una orden de paradero y custodia policial permanente vigente, dispuesta por el Juzgado de Familia de Neuquén capital desde el 5 de julio de este año.

Dada la situación, el sospechoso fue inmediatamente trasladado a la Comisaría N° 41, donde quedó alojado a la espera de nuevas directivas por parte de las autoridades judiciales intervinientes.

Desde la fuerza destacaron que este tipo de procedimientos forman parte de las tareas de prevención que se realizan a diario en distintos sectores de la ciudad, con la coordinación de áreas judiciales locales es fundamental para dar con personas buscadas por la Justicia.

Por el momento, no se brindaron mayores detalles sobre el motivo del pedido de custodia dispuesto por el Juzgado de Familia, aunque se trata de una medida que suele aplicarse en contextos vinculados a situaciones de riesgo personal o conflictos judicializados.