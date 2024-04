Otro choque en una esquina semaforizada en Neuquén: volcó una camioneta

Ocurrió este miércoles por la mañana en barrio Cumelén. No hubo que lamentar heridos.

Una esquina de barrio Cumelén fue escenario de un choque entre dos vehículos en el que, por suerte, no hubo que lamentar heridos. El hecho ocurrió este miércoles por la mañana en la intersección de las esquinas de Colón y Juan B. Justo, dos calles sumamente transitadas en la ciudad de Neuquén .

Se trató de un Volkswagen Virtus negro que circulaba hacia el Oeste y una Renault Kangoo blanca que transitaba en dirección a la ex Ruta 22. La dinámica se dio porque, al no haber semáforo, no se respetó la prioridad de paso en dicha esquina.