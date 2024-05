Pagó 300 mil pesos para reservar el alquiler de una casa y era una estafa

La casa ofrecida en la estafa está ubicada en calle La Pampa al 500 de Cutral Co. La víctima se acercó al lugar pero no fue recibida por la propietaria.

Una vecina de Cutral Co pagó 300 mil pesos a otra mujer que aseguraba ser la propietaria de una vivienda en alquiler , pero todo era una estafa. La Policía ya investiga.

El portal Cutral Co Al Instante informó que la denuncia de la vecina se recibió en la Comisaría 15 del barrio Pampa, donde la mujer indicó que halló por Facebook una publicación en la que se ofrecía una casa en alquiler, ubicada en calle La Pampa al 500 . Interesada en el inmueble, se comunicó con un número a través de WhatsApp y así estableció contacto con el supuesto propietario.

Luego de un breve intercambio de mensajes y fotos del inmueble, la vecina estuvo segura de su interés en la vivienda y pidió ver la vivienda, pero la presunta propietaria indicó que a raíz de la demanda, para reservarla a la mujer iba a requerir de un adelanto o depósito . La víctima no lo dudó y le transfirió 300 mil pesos a la otra mujer, decidida a no perderse semejante oportunidad.

No obstante, cuando la víctima fue a encontrarse con la supuesta propietaria a la calle La Pampa al 500, no fue recibida. Además, la mujer no le volvió a contestar sus mensajes, de modo que la vecina se percató que había caído en una estafa.

En principio, la damnificada indicó que se comunicaba con una persona que figuraba como Lidia Ibarra, aunque en el nombre de la cuenta bancaria figuraba otro. La denunciante ya presentó los comprobantes y capturas de mensajes para que los efectivos investiguen a quién fue a parar su dinero y quién está detrás de la estafa antes de que otras personas también caigan en la trampa.

Desde la Policía informaron que se incrementaron las estafas virtuales.

Otra casa utilizada para estafar

En noviembre pasado ocurrió una situación idéntica, cuando otra vecina de Cutral Co perdió 50 mil pesos luego de querer señar el alquiler de una vivienda que era ofrecida falsamente por un estafador de Chubut.

El comisario Marcos Mazzone explicó en ese entonces a los medios locales que la denuncia la realizó una mujer en la Comisaría 14, a donde acudió indicando ser víctima de estafa.

"La mujer de 34 años refiere que el día 3 de noviembre transfiere a un hombre la suma de 50 mil pesos en concepto de un supuesto alquiler de la calle Río Negro y Eguinoa, detrás de la terminal", detalló.

La víctima había encontrado la oferta de dicho alquiler en Marketplace de Facebook, tras dialogar brevemente, la conversación se trasladó a WhatsApp y a pesar del interés de la mujer, se hacía imposible coordinar una visita para ver el inmueble en persona y cerrar la operación.

"La chica se presentó afuera del domicilio, para verlo, no fue atendida por nadie y este señor le daba vuelta con las llaves, le decía que el lunes iba a poder verlo, durante el fin de semana no. Ahí se fue dando cuenta por qué el señor era insistente en pedir la parte del adelanto del mes de depósito y otras cuestiones", detalló Mazzone.

Es que la denunciante hizo la transferencia para no perder la oportunidad, que en medio de la crisis habitacional que se vive en todo el país, no son muchas.

"Esta persona (el estafador) una vez que recibió la plata, borró todos los mensajes y obviamente la bloqueó de WhatsApp", contó el efectivo.

A raíz de esto, la mujer lamentablemente pudo confirmar que se trataba de una estafa, por lo que denunció lo ocurrido.

Lo que se pudo saber con el paso de las horas es que la casa ni siquiera le pertenece al estafador, por lo que es lógico estimar que han caído más víctimas. Un conocido del dueño real de la vivienda fue quien encendió las alarmas al publicar que la casa "no se alquila".