Se cayó el proyecto de alquileres temporales en la Legislatura de Neuquén: ¿Qué pasó?

Añelo.jpg Los alquileres temporales no sólo son con fines turísticos. En Añelo buscan regularlos por temas laborales.

El proyecto venía de la Comisión F de Legislación de Asuntos Municipales, Turismo y Transporte y tenía que pasar por la de Hacienda y Presupuesto y también por la de Asuntos Constitucionales. Se hizo un plenario, unificando comisiones y aparecieron varias observaciones.

Alquileres temporales: las observaciones del PRO

“Planteamos una serie de observaciones que podemos reducir en dos: una regulación de alquileres temporales turísticos, pero cuando uno ve la redacción de la ley, alcanza a todos los alquileres temporarios, sean con destino turístico o no”, dijo a LMNeuquén Marcelo Bermúdez, de la bancada del PRO, quien está dentro del Frente Neuquinizate, la herramienta política de Rolando Figueroa.

Otra observación está relacionada a las sanciones, como las multas, apercibimientos y clausuras, que no están claras, de acuerdo a lo que manifestaron los diputados.

“No te decía cuándo es un apercibimiento, una multa y una sanción y cuándo se aplica una clausura, con lo cual se delegaban facultades en el Ejecutivo, absolutamente discrecionales de aplicación de la sanción”, indicó el diputado.

La ley para regular los Alquileres Temporarios cae justo en medio de un escenario donde ya no está vigente la Ley de Alquileres en Argentina, y los contratos se pactan, como impulsó el gobierno de Javier Milei, entre partes libremente, en cuanto a precio, tiempo y moneda. Es parte del DNU 70/23, donde algunos capítulos están bajo observación judicial.

Vaca Muerta y los alquileres temporales

Bermúdez señaló que el proyecto será discutido nuevamente en comisión y que no puede salir un despacho, en esas condiciones. El punto más importante es, precisamente, el fin de la regulación, y distinguir qué tipo de alquileres son turísticos y cuáles no lo son.

Un ejemplo es lo que sucede en Vaca Muerta, específicamente en la localidad de Añelo, donde ya se pactan alquileres temporales, pero no con fines turísticos. Se trata de locaciones que están disponibles para trabajadores a término, y personas que viajan por trabajo, por días o semanas. Esto no estaría incluido en el proyecto.

“No necesariamente son alquileres turísticos entonces qué hacemos. Además, en el proyecto de ley hay más artículos de sanciones que de regulación. Como no está claro el objeto de la ley, tampoco las sanciones”, añadió el diputado del PRO.

Bermúdez, de todas maneras, le bajó el tono a la polémica y afirmó que se trató “sólo de una discusión”. “Parece que la experiencia de la regulación de alquileres no bastó, la ley de alquileres que tuvimos “, indicó.

El proyecto presentado por el gobernador

La norma establece que el ministerio de Turismo provincial será la autoridad de aplicación de la ley, que busca favorecer el desarrollo armónico y sustentable de las políticas turísticas; contar con estándares dinámicos y acordes a la realidad del mercado que favorezcan la competitividad; promover la calidad turística y diversidad de la oferta; proteger a los turistas a través de normativas eficaces de las condiciones necesarias para el desarrollo de la actividad de los productos ofrecidos; e instar a la transparencia y lealtad comercial en la comercialización del alquiler temporario de inmuebles con fines turísticos.

Se entiende por alquiler temporario turístico al servicio de contratación de alojamiento en unidades con destino habitacional, por un período mínimo de una pernoctación y de hasta 30 días.

La ley alcanza a los propietarios o quienes exploten y/o comercialicen inmuebles de manera habitual en esta modalidad locativa, anfitriones y huéspedes. Se explicita que será de carácter obligatorio la registración de la unidad con destino habitacional afectada a la actividad de alquiler temporario turístico, de lo contrario se procederá a la aplicación de las sanciones correspondientes.