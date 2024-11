Pararon a tomar un helado en el Alto y les desvalijaron la minivan: son turistas extranjeros

lucciano´s.JPG

Cerca de las 17.30, dejaron estacionada la minivan -patente chilena- enfrente de la heladería Lucciano's, en plena Avenida Argentina. El vehículo estaba perfectamente cerrado con llave. "En la camioneta ellos duermen, comen, viven... todas sus cosas están ahí adentro. Ahí adentro viajan y viven. Cuanto mucho acampan, así que estaban todas las pertenencias que vienen acarreando hace tres años de viaje", comentó la amiga de los damnificados.

Qué se robaron de la minivan

Los delincuentes se hicieron de plata, una notebook, joyas, cuadernos escritos por ellos, donde relataban sus viajes, los papeles de la camioneta y sus pasaportes. Todo indica que lograron ingresar luego de forzar la puerta trasera porque tras el robo no volvió a cerrar bien y tuvieron que hacerla reparar.

"Se metieron, agarraron todo y dejaron todo bastante ordenado. Tanto que no nos dimos cuenta hasta que llegamos a mi casa, cuando quisieron buscar su ropa para darse una ducha y no encontraron sus tarjetas, la compu, no encontraron nada", recordó la neuquina.

minivan robo turistas

En medio de la amargura y la desesperación, priorizaron la recuperación e sus pasaportes y los papeles de la minivan, además de los objetos que tienen un valor sentimental, como los cuadernos de viaje. "Ellos necesitar irse a Chile. Planeaban irse mañana viernes para poder vender la camioneta y volver a sus países a pasar las fiestas allá. Hace tres años que no vuelven", concluyó Fiora.

Cualquier información certera que pueda ayudar a que los turistas extranjeros recuperar sus papeles se pueden comunicar con Fiora. En redes sociales aparece como @Fiorella.ko.

No obstante, se agradece que no se comuniquen con ella para extorsionarla con la suma de un dinero a cambio de la devolución de los papeles, como ya le ha sucedido en estas horas.