Piden pena efectiva para uno de los asesinos de "Ferni" Paredes

A más de tres años del crimen de Fernando "Ferni" Paredes , las sentencias están cada vez más cerca de hacerse realidad para los responsables. Aunque el juicio no consiguió ninguna condena por el homicidio, los cuatro condenados deberán pagar de una u otra manera. Este jueves se requirió la pena para dos de los hermanos Pieroni.

Cuando “Ferni” cayó al piso, los atacantes comenzaron a patearlo en todo el cuerpo. Pedro Hernández le disparó directamente a Fernando en por lo menos tres oportunidades, dándole muerte.

fernando paredes crimen toma vista alegre

En el transcurso de 2022, el principal acusado, Pedro Hernández, falleció producto de una enfermedad, lo que implica que el presunto asesino nunca será juzgado. En tanto, Luciano Pieroni ofreció 5 millones de pesos hasta último minuto como reparación a la familia para intentar zafar del juicio. La familia, que siempre mantuvo su postura, se negó a recibirla. "No hay dinero que pague la vida de mi hermano", expresaron.

De hecho, tampoco se podría decir que están satisfechos con lo conseguido, aunque valoran la labor de la fiscalía, que logró lo que se pudo en un caso complejo.

Declaran culpables a cuatro de cinco

El juicio, cuya fecha fue pateada a raíz de todo el reacomodo de agenda que hubo que hacer a raíz de la pandemia, se realizó finalmente en noviembre pasado.

La fiscalía pidió que Luciano Pieroni sea declarado culpable como partícipe necesario de tentativa homicidio agravado por uso de arma de fuego y lesiones; mientras que para Shalom y Lázaro Pieroni, y Sergio y Omar Hernández como coautores de lesiones leves. (Mario Lucero accedió a una salida alternativa al juicio).

No obstante, tras analizar la prueba, la jueza Carina Álvarez y los jueces Raúl Aufranc y Luis Giorgetti entendieron que Luciano Pieroni era responsable penalmente del delito de amenazas agravadas por uso de arma de fuego y no de homicidio, al no considerar probado el elemento subjetivo adicional que permitiría la condena como partícipe necesario. Esto implica que recibirá una pena máxima de 3 años de prisión, de cumplimiento condicional.

SFP Homicidio Ferni Paredes alegatos (4).JPG Sebastián Fariña Petersen

Por ello, la hermana de "Ferni" expresó: "No vamos a estar conformes nunca, eso no es condena".

Respecto a los otros cuatro, declararon culpables a Shalom Pieroni, Sergio y Omar Hernández como coautores de lesiones leves en riña; mientras que a Lázaro Pieroni lo absolvieron por el beneficio de la duda.

Determinación de la pena

Así fue que se llegó este jueves a la audiencia de determinación de la pena ante el mismo tribunal, oportunidad en que la acusación fiscal pidió 2 años y 6 meses de prisión efectiva para Luciano Pieroni (ya que registra una condena previa por abuso sexual) y 4 meses de prisión condicional para su hermana Shalom, dado que esta no posee antecedentes condenatorios.

La defensa, en tanto, pidió 1 año de prisión efectiva para Luciano y tan solo 4 días de prisión para Shalom.

Los jueces informaron que analizarán cada pedido y brindarán su veredicto el próximo lunes a las 13.