Planes de auto: alertan por intentos de estafa con adjudicaciones

Le pasó a un vecino de Cutral Co inscripto en un plan Autoahorro de Volkswagen. Le pedían 200 mil pesos para concretar la entrega de la unidad.

Un vecino de Cutral Co casi es una nueva víctima de estafa, aunque la modalidad no se ha vuelto aún popular. El hombre recibió un mail en el que se le informaba la adjudicación de un auto que él se encontraba pagando, pero la entidad que reclamaba el dinero no está vinculada con la empresa a quien él le pagaba.