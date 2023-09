"Por esa denuncia, Silvia y su familia estaban recibiendo amenazas"

"Las pericias estaban sobre la mesa de los fiscales y no los metieron en cana", reclamó, haciendo alusión a que ya se había constatado la existencia del hecho de abuso al someter a la víctima a una pericia médica, durante la cual también se consiguió una muestra genética para cotejar con posibles sospechosos . No obstante, restaba una pericia clave; su declaración en Cámara Gesell. Es que al entrevistar a Silvia Cabañares, los especialistas determinaron que su situación de vulnerabilidad (era paciente de salud mental y tenía vinculación a las drogas) no permitía tomarle una declaración como a cualquier otra víctima mayor de edad, sino que debía hacerlo en instancia de Cámara Gesell.

Ciudad Judicial protesta caso Cabañares femicidio (1).jpg Claudio Espinoza

La misma se fijó para el 2 de octubre próximo, pero la mujer fue finalmente asesinada a finales de agosto, por lo que nunca llegó a brindar su declaración completa. Aún no hay acusados por su femicidio, causa que lleva adelante el Ministerio Público Fiscal de Río Negro.

Hasta el momento, el Ministerio Público Fiscal (MPF) de Neuquén sostiene que no hay indicios para vincular la violación con el femicidio de la mujer, aunque es lógico que las dudas están, tanto en el entorno de Silvia como en el pensamiento colectivo.

En este sentido se expresó Jure al manifestar que si esto se confirma, "no tendremos ninguna duda en decir que el Estado la mató, porque no la protegieron". "Queremos que se hagan cargo de la omisión, la Justicia y el Estado sabían de Silvia Cabañares y no ofrecieron este expediente para ver si podía ser una hipótesis de su femicidio. Tenemos que ir hasta el final con los responsables por el abuso y contra el Estado por no haber salvarguardado su vida. La inacción del Poder Judicial mató a Silvia", sostuvo.

Tras las declaraciones a la prensa presente, la familia de Silvia -que se constituyó como querellante- y su abogado particular, César Alfaro, serían recibidos por el fiscal jefe Agustín García.