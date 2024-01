Por un robo de cables deberá cumplir trabajos para la Municipalidad de Rincón

Un hombre de Rincón de los Sauces que fue atrapado in fraganti cuando cometía un robo de cables del alumbrado público, accedió a una probation y cumplirá con tareas comunitarias para la municipalidad local para zafar del antecedente.

Con todos estos elementos y otras piezas de prueba, el asistente letrado Juan Pablo Grippo le formuló cargos al hombre, a quien acusó de haber robado cables en dos oportunidades, el lunes 8 y el martes 9, aproximadamente a las 13.

"Con herramientas de corte se dirigió a bordo de su camioneta a la intersección de calles 33 y 35, se subió arriba del techo, y con una tenaza corto los cables de cobre de la bajada a tierra de los postes de luz y suministro eléctrico”. Grippo relató que la maniobra fue vista por testigos, quienes tomaron fotografías y dieron aviso a la Policía.

Tras informar lo ocurrido, el asistente letrado le atribuyó al hombre, identificado como "J.M.S", el delito de robo simple, y además, informó en la audiencia que se realizó el miércoles que se llegó a un acuerdo con el imputado y su defensa para acelerar el proceso con una salida alternativa.

Grippo detalló que el delito cometido habilita la búsqueda de una salida alternativa para solucionar el conflicto y sólo requiere que el acusado no tenga antecedentes penales y que preste su conformidad, como ocurrió en este caso.

Grippo presentó luego las condiciones para aplicar una suspensión de juicio a prueba (probation) por un año y, en caso de cumplirlas, el imputado no registrará antecedentes por lo ocurrido vencido el plazo. En el caso opuesto, el proceso volverá a la instancia previa y el imputado será juzgado en juicio.

A partir de un convenio entre la Fiscalía de Rincón de los Sauces y el Municipio, el imputado deberá realizar 150 horas de trabajo comunitario como acto de reparación por su accionar. Grippo explicó que a partir del programa que se impulsa con el Ejecutivo local, existe un área específica para evaluar el mejor destino para las tareas, de acuerdo con las necesidades de la Municipalidad, pero también con las habilidades del imputado.

Además de las horas de trabajo, el acusado deberá cumplir el resto de las obligaciones habituales: someterse al control de la Dirección de Población Judicializada, no consumir drogas, no abusar del consumo de alcohol y no cometer nuevos delitos.

Tras escuchar las condiciones presentadas por el asistente letrado, el juez a cargo de la audiencia tuvo por formulados los cargos y, luego, con el acuerdo de las partes, suspendió el proceso a prueba por 12 meses.