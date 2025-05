Qué pasó con Julián Dobra: "Hay personas detenidas, pero tengo mis serias dudas", dijo el padre

El padre de la víctima aseguró que "no me dieron bola" cuando planteó que la desaparición era forzada. Y, en ese contexto, expresó "serias dudas" en torno al megaoperativo del jueves, en el que hubo cuatro personas demoradas -entre ellas un menor-.

"Hubo una movida acá en Roca, por lo visto tremenda, que por supuesto trae resultados, pero no quisiera pensar que esa movida es simplemente porque aparecemos nosotros como querellantes. Hay personas detenidas, pero tengo mis serias dudas. Hay una marcha (este viernes por la tarde) y algo tienen que tener. Me llama la atención la cantidad de allanamientos. Tengo serias dudas sobre lo cerca que están de los delincuentes. Ojalá me equivoque", manifestó Tomás Dobra, el papá del joven asesinado.

Dobra afirmó que ante la aparición del cuerpo la Justicia ordenó "atracar madrigueras, lugares donde puede haber gente ligada con la criminalidad" y cuestionó que la medida fuese "posterior a que ha ocurrido el hecho, de semejante envergadura y tragedia" y no antes "cuando había alguna chance (de encontrarlo con vida)".

Las críticas a la Fiscalía

Dobra aseguró a LU19 que durante el tiempo en el que su hijo estuvo desaparecido "me dirigí prácticamente todos los días" a la Fiscalía y expuso algunas teorías, en base a las últimas comunicaciones de su hijo. El pedido era para que se investigara como una desaparición forzada porque "era, como mínimo, un secuestro". Sin embargo, según afirmó, "no me dieron bola".

"A mi la Fiscalía ni me informó del hallazgo del cuerpo. Yo me entero de que encuentran un cuerpo porque me dice un compañero, que lo leyó en las redes. A mí no me lo comunicó la fiscal. Fui a Criminalística y al rato me mandaron a una persona que me asista, ahí ya vi venir el desastre, porque era una asistente social", manifestó.

Operativo Julián Dobra General Roca Más de 20 allanamientos se realizaban en Roca por el homicidio de Julián Dobra. ANRoca

El papá del joven biólogo asesinado aseguró que la pasividad de la Fiscalía, ahora, le genera culpa. "Siento culpa también por no haber sido firme y confiar en lo que me decían de que estaban trabajando. Y yo digo ahora, después de este desastre, ¿por qué no golpeé la mesa ahí? A mi me rompieron algo adentro que no se va arreglar, pero sumado a eso, siento una culpa propia".

Dobra afirmó que el crimen de su hijo expone una deuda de la Justicia con toda la comunidad porque "esto no es algo que fue un accidente, esto es algo horroroso. Hay asesinos que están dando vueltas y nosotros todos caminamos por las calles, tanto de Cipolletti, de Roca, donde quieran andar. No hay una deuda personal conmigo, con la madre o con nuestra familia, es con toda la sociedad".

"Yo no quiero hacerle daño a nadie que no sea exclusivamente a las bestias que atacaron (a Julián). Pero hay gente responsable que deja que los asesinos estén pululando, libres sin ningún problema".

El padre de Dobra confirmó que a partir de la presentación como querellantes en la causa "vamos a ir a fondo porque esto no lo vamos a dejar de ninguna manera, cueste lo que cueste y cueste a quien le cueste".