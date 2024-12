Quiénes eran las víctimas del doble crimen en Cipolletti

Los vecinos de las 400 Viviendas en Cipolletti no salen de la conmoción por el doble crimen en uno de los departamentos . El ataque, que durante varias horas nadie advirtió, y quiénes fueron las víctimas, causaron gran dolor en el barrio. Las mujeres asesinadas, presuntamente en un robo, eran muy conocidas por ayudar a los vecinos e involucrarse en el consorcio.

"No puede ser lo que estamos viviendo. No podemos quedarnos de brazos cruzados, si es que las mataron para robarles cómo se está comentando. Eran dos mujeres indefensas, esto no puede ser. La Policía y la Justicia tienen que actuar ya", manifestó una vecina mientras comenzaba la investigación.