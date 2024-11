Quiso robar cremas en La Anónima y lo pescaron: ¿Qué pasó?

Un ladrón fue atrapado de un súper en Cipolletti. Pero zafó de una pena. Consideraron la "insignificancia del hecho" y que la firma damnificada no siguió la causa.

Fue hasta la góndola de los cosméticos y eligió tres cremas para el cuerpo: dos Nivea de 250 y 625 ml y otra antibacterial de 400. Se las metió entre las ropas y caminó hacia la salida, con la intención de no pagar nada.

Pero no lo logró, porque un guardia de seguridad se percató de la maniobra. Lo frenó antes de cruzar la puerta y le encontró escondidos los potes que integraban el botín.

Al día siguiente, el hombre identificado en un fallo conocido recientemente como Jesús Basualto, fue imputado por el delito de “hurto en grado de tentativa”.

"Insignificancia del hecho"

Sin embargo fue sobreseído por pedido de la fiscal Rocío Guiñazú Alanís por la aplicación de un criterio de oportunidad, un método alternativo de solución de conflictos contemplado en el Código Penal, y lo centró en la “insignificancia del hecho”.

La Fiscal explicó al fundamentar su planteo que fue un intento de robo y la empresa logró recuperar las cremas, por lo que “no ha sufrido un menoscabo económico y no estando afectado gravemente el interés público por cuanto no hubo una afectación grave al bien jurídico”.

Precisó al respecto que “no tuvo una entidad relevante la acción achacada”, lo que le permitió afirmar que “no es ni razonable ni proporcional pretender un avance de la investigación para el logro de una pena”.

Además resaltó que uno de los referentes de la empresa damnificada comunicó su desinterés en la continuidad de la investigación y prestó su conformidad para la aplicación de un criterio de oportunidad.

La defensora Oficial Adjunta, Andrea Villanueva, estuvo de acuerdo con la propuesta, dado que beneficiaba a su asistido. Mencionó también la ¡insignificancia” del episodio y compartió los argumentos de la Fiscalía.

Sin acusación, sobreseído

Al momento de resolver, la jueza Rita Lucía no tuvo más que dictar el sobreseimiento de Basualto, dado el acuerdo alcanzado por las partes.

“Entiendo que claramente el Ministerio Público Fiscal se ha desinteresado de continuar el presente caso y por tanto no habiendo razón plausible para desatender tal decisión que ha tomado en el marco de sus facultades no hay posibilidad de avanzar en la acusación del imputado”, expresó.

Sostuvo que debió resolver en esa línea, ya que “el sistema acusatorio que nos rige limita la actuación jurisdiccional a lo estrictamente peticionado por las partes”.

De ese modo la magistrada dispuso desvincular al imputado de la causa y otorgarle el sobreseimiento. No le impuso el pago de las costas del proceso y declaró que tampoco “afecta el buen nombre y honor que pudiera gozar”, tal como lo establece el Código Penal.

El caso de las cucharas

En septiembre del año pasado otro sujeto fue atrapado cuando intentó robarse cerca de 50 cucharas de un local de La Anónima también de Cipolletti. Fue condenado a 15 días de prisión en suspenso, que no lo llevó tras las rejas, aunque debía cumplir pautas de conducta para no perder el beneficio. Entre ellas le fijaron la prohibición de acercamiento a todas las sucursales de La Anónima de la ciudad, y en especial la de calle Roca 623, ubicada en pleno centro, donde quiso apoderarse de los cubiertos. Pero no cumplió esa pauta, ya que volvió. Tuvo que cumplir la pena tras las rejas.