Sospechan que puede tratarse de personas que han asistido al lugar, ya que no se encontraba en un lugar visible. Ya se inició una investigación.

De acuerdo a la información que manejan las autoridades del lugar, todo ocurrió durante la madrugada del domingo, ya que durante el sábado todo estaba normal, pero al día siguiente por la mañana fue cuando se enteraron de lo que había ocurrido. "Ayer tuvimos la noticia de que habían violentado el portón de entrada y se llevaron el grupo electrógeno. Tenía las medidas de seguridad necesarias como para que no sea fácil sacarlo, pero bueno, por lo visto no hay nada que los detenga. Estaba en una jaula de hierro, con un candado importante ", explicó Marcia Godoy, directora de la salita del barrio, en declaraciones radiales.

Al llegar al lugar se encontraron con que todas las vacunas que habían recibido el último viernes se habían echado a perder, ya que al retirarlo, cortaron la energía eléctrica del lugar y la heladera dejó de funcionar. "Tenemos mucha tristeza porque costó bastante tener ese equipo y era más que nada para cuando se cortaba la luz, para que las vacunas no se pierdan. O sea, tenía toda una instalación para que quedara solamente con la heladera de forma automática", precisó.

Respecto a la ubicación del grupo electrógeno, Godoy aseguró que no era visible desde afuera del centro de salud. "Estaba adentro del predio, en la parte donde nosotros ingresamos como personal, pero no se lo veía si no sabía que estaba ahí", señaló.

Sin embargo, no descartan que el robo haya sido producto de un trabajo de inteligencia de personas que lo escucharon, porque en varias oportunidades se cortó la luz en el barrio, el equipo y este se encendió generando "un ruido importante". "Era grande y garantizaba al menos 8 horas de funcionamiento, por eso creemos que fue más de una persona, porque si no no lo podían sacar. Estamos tristes porque nos costó mucho conseguirlo por el costo, hoy en día el valor debe estar arriba del millón de pesos", indicó.

Ante esto, realizaron la denuncia en Comisaría 41, por lo que la Policía ya inició una investigación para poder dar con los autores del hecho.

SFP Comisaria 41 Don Bosco II (6).JPG Sebastian Fariña Petersen

Lo que perdieron

Godoy informó que se perdió todo el pedido mensual vacunas de calendario nacional, así como también las vacunas para adultos y contra el COVID. "Teníamos toda la reposición del mes que nos había llegado el viernes. Estaba todo casi intacto", aseguró.

Esto generó que, aunque el centro de salud continúe atendiendo, se encuentran "limitados". "No podemos administrar vacunas en caso de que vaya un paciente con pedidos porque no tenemos nada en condiciones para hacerlo. Es lamentable porque nosotros estamos al servicio de la gente y esto afecta el tema de poder brindar una buena atención", explicó.

Por último, informó que no cuentan con personal de guardia: "Tenemos solamente seguridad en horario laboral, que es cuando hay trabajadores y asisten pacientes, después no queda nadie".