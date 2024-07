Ruta 40: familia de Misiones se accidentó cerca del aeropuerto de San Martín de los Andes

Según pudo saber LMNeuquén, el accidente tuvo lugar este viernes temprano y los protagonistas fueron los miembros de una familia de Misiones que se encuentra vacacionando en la cordillera neuquina. Al parecer, el desencadenante fue una mala maniobra, ya que no hubo otros vehículos involucrados. No obstante, no queda claro si el conductor quiso esquivar algo o cuál fue el motivo detras de la maniobra que lo llevó, desafortunadamente, a perder el control a la altura del Aeropuerto Aviador Carlos Campos, más conocido como Aeropuerto Chapelco.