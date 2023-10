Ruta 67: fuerte choque entre una camioneta petrolera y un auto

Un fuerte choque se produjo este lunes en la Ruta 67 , entre una camioneta, que presta servicios en una empresa petrolera, y un auto. Los daños fueron solo materiales ya que no se registraron heridos. Los investigadores buscan determinar las causas que ocasionaron el siniestro.

Según se conoció, todo ocurrió este lunes, minutos antes de las 8, cuando el conductor de una Toyota Hilux, perteneciente a la empresa TGS, circulaba por la ex Autovía Norte con dirección a la Ruta 51, mientras que en sentido contrario lo hacía un Toyota Corolla, conducido por un hombre.

Pese a lo violento del choque, los daños fueron solo materiales y no hubo heridos. Es por ello, que no fue necesario la presencia de personal médico en el lugar, ya que ambos conductores aseguraron que solo presentaban algunos golpes, que no revestían gravedad y que habían podido salir de los vehículos por sus propios medios.

Accidente en la ruta del petróleo (1).jpg La Ruta 67 es también conocida como La Ruta del Petróleo.

Minutos más tarde arribaron al lugar efectivos de Tránsito de Villa Obrera, quienes realizaron las tareas de peritaje para determinar las causas que ocasionaron el siniestro vial. Posteriormente, también llegó un móvil de Bomberos Voluntarios para retirar el auto que había quedado atravesado sobre la calzada de la Ruta 67.

Aunque las causas del siniestro vial todavía no fueron determinadas, una de las sospechas que manejan los investigadores es que el automovilista pudo haber invadido el carril contrario en un sector de doble línea amarilla, lo que habría ocasionado el accidente de tránsito.