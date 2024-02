Santa Genoveva: a plena luz del día, le robaron la bicicleta de la puerta de su casa

Mientras terminaba de prepararse para salir a la calle, escuchó un ruido, por lo que salió a ver si ocurría algo. "Estuve en el porch y no vi nada. A lo mejor se había escondido entre las plantas que tenemos ahí. Me llamó la atención que yo había dejado la bicicleta apoyada en la pared de casa y cuando salí estaba apoyada en la reja, pero andaba tan apurada que pensé que me había podido confundir yo", aseguró.

Se trata de una bicicleta marca Vairo, de color gris, rodado 26, con una alforja negra. Ante cualquier información comunicarse al teléfono 2215438207.

La vecina volvió a entrar a la casa para agarrar su mochila y, al volver a salir, no vio su bici por ningún lado. "No estaba, la busqué, salí y no la vi, entonces me di cuenta de que el ladrón debe haber saltado la reja y mientras yo estaba adentro de casa, la acomodó para llevársela", señaló.

Bicicleta robada Santa Genoveva Tatiana (1).jpg

Dado que el robo ocurrió a plena luz de día, se acercó a los vecinos a consultar si alguien había visto algo, pero al tratarse de un feriado había poca gente en las calles. "Me acerqué a una heladería que hay en San Juan y Santa Fe, pero me dijeron que sus cámaras de seguridad no alcanzan a filmar hasta casa", contó.

Sin embargo, le dijeron que habían visto a un hombre menudo y de contextura física delgada saltar la reja. "Los trabajadores de ahí me dijeron que apenas se dieron cuenta llamaron a la Policía, pero nunca llegó ningún patrullero", indicó.

