Sapere: dispararon 65 veces contra unas personas y los imputaron por intento de homicidio

"Para vos también hay, viejo", amenazó uno de los imputados a un testigo en su huida. Dos de las víctimas lesionadas sobrevivieron por la intervención de terceros.

El caso de la feroz balacera que se produjo, a principios de abril de este año, en el barrio de Sapere , avanzó en materia investigativa. El juez de garantías Luis Giorgetti abrió la investigación penal contra dos hombres imputados por el delito de tentativa de homicidio agravado por el uso de arma de fuego y amenazas.

La asistente letrada Carolina Gutiérrez formuló cargos a G.N.R.S y A.B.M por haber intentado matar a un grupo de personas al que le disparó al menos 65 veces.

El pasado 13 de abril, aproximadamente a las 6.30 de la mañana, las víctimas regresaron de un evento familiar a su vivienda ubicada en calle Pitrol y se quedaron en la vereda. En ese momento, varias personas, entre las que se encontraban G.N.R.S. y A.B.M., pasaron por la calle y comenzaron a insultarlos. Luego, extrajeron armas de fuego y comenzaron a dispararles, como consecuencia lesionaron gravemente a dos de ellos.

Según se expuso, F.P. recibió un disparo en la zona abdominal mientras intentaba proteger a dos familiares, y L.L. fue alcanzado por un disparo en el abdomen y otro en el brazo izquierdo. Posteriormente, las víctimas fueron trasladadas al hospital y lograron sobrevivir gracias a la intervención médica.

Qué dijo la defensa de los imputados

La defensa de los imputados se opuso a la calificación legal solicitada por el Ministerio Público Fiscal, y manifestó que, de acuerdo a la descripción de los hechos, se trataba de un delito de lesiones graves, dado que “no hubo dolo homicida”.

Sin embargo, el juez Giorgetti, dejó por formulados los cargos con la calificación provisoria de homicidio agravado en grado de tentativa.

“Resultaron lesionados en zonas vitales, se generó un riesgo de muerte, un peligro real para sus vidas”, dijo, y añadió que “si uno dispara al cuerpo de una persona desde 30 metros y le provoca lesiones que ponen en riesgo su vida, establecer que pudo controlar la situación, de manera tal que tuvo la intención de generar una lesión y no matarlo -resultado que no se dio sólo por la intervención de los médicos-, decir que no hubo dolo de matar, es demasiado”.

"Todo el barrio los conoce"

Por su parte, dos de las víctimas solicitaron la palabra en la audiencia y expresaron que a los imputados “todo el barrio los conoce” y seguraron que “tienen problemas con todos”. Asimismo, uno de ellos subrayó las dolencias que sufrió y las secuelas a las que aún debe hacer frente.

Por otro lado, el magistrado impuso la prohibición de contacto de los imputados con las víctimas por cualquier medio y determinó el plazo de la investigación en cuatro meses.

"Para vos también hay, viejo"

La asistente letrada Gutiérrez sostuvo que en la huida, tras los disparos, los imputados amenazaron a testigos. G.N.R.S. le apuntó con un arma a un vecino y le dijo: “para vos también hay, viejo”; mientras que A.B.M. le exhibió un arma a una vecina y le ordenó que se metiera en su casa.

Luego, Gutiérrez le imputó a G.N.R.S. y A.B.M. los delitos de homicidio agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa (cinco hechos), en concurso real con amenazas agravadas, en calidad de autores, conforme a los artículos 41 bis, 42, 45, 79 y 149 bis del Código Penal.