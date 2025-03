Se pasa de impune: ladrón volvió por una coca caliente a un local del alto

La dueña del local se ríe para no llorar. "Lo de la coca cola fue motivo de bullying todos los días", comenta. " Encima caliente . 'Andate a buscar una más fresca', que me duele el envase retornable", bromea.

Proyecto nuevo (24).jpg

En una entrevista con LMNeuquén, dio detalles de un hecho de inseguridad que puede ser moneda corriente en la ciudad, pero no por eso menos preocupante. Al final, uno termina agradeciendo que no pase a mayores. Como dice Carla, la víctima, "agradezco que no haya sucedido mientras están los chicos -sus empleados- y que pasen un mal momento. Es una cagada la situación, pero es la realidad que vivimos... difícil".

Lo buscó hasta encontrarlo

El robo ocurrió a la 1:40 del domingo 16, cuando el ladrón comenzó a romper la puerta. Recién a las 2 de la madrugada pudo lograrlo y se disparó la alarma de Prosegur, desde donde se comunicaron con la propietaria. "Fui a las 2:13 y ya se había ido con 610 mil y una computadora (donde tengo el sistema del local) y la coca", precisó.

El hombre tiene 57 años y está identificado porque ella lo buscó hasta encontrarlo. Tras el robo "no me podía dormir, así que me fui a buscarlo y lo encontré en Parque Central. Lo único que le iba a pedir era la computadora, porque a él no le iba a servir para nada, pero a mí me resolvía todo, ya que con eso facturo. Ahí tengo el sistema de automatización de los locales", explicó la damnificada.

WhatsApp Image 2025-03-27 at 20.06.23.jpeg

Lo reconoció enseguida por la ropa que vestía, luego de verlo en la cámara de seguridad de su comercio. Por supuesto que no lo confrontó cara a cara. "Estaba con dos barretas, un cuchillo y un destornillador. Con eso entró al local", recordó. No obstante, llamó a la Policía.

Lo tuvo cara a cara: qué le dijo

Cerca de las 5 de la mañana, efectivos policiales procedieron a su detención y traslado hasta la Comisaría Primera. La dueña del comercio pudo recuperar su computadora y solo 36 mil pesos. Se presume que la coca ya se la había tomado.

"Es un hombre que está en situación de calle. Lo reconocimos por las cámaras. Frecuenta la zona de Parque Central. Medio petizo, flaco y con barba corta. Yo quería que la gente sepa, no por otra cosa. Porque está suelto. Le duró ocho horas el encierro en un calabazo", comentó la joven damnificada.

Robo en un local del Alto

No obstante ello, tuvo la posibilidad de verlo de cerca cuando llegaba a la comisaría. No atinó a filmarlo, pero sí se aseguró de "mirarlo bien" y recordó: "Lo único que le dije fue 'inútil, no sabés abrir una puerta. Tardaste 20 minutos para romperla'. Fue la impotencia de la situación y estar sola, no contar con mis padres en ese momento. Yo martillé la puerta y traté de cerrarla lo mejor que pude".

"Rateritos escrachados" y un tal "Boris"

Es la primera vez que ingresan a uno de sus locales con fines de robo. Pero indicó que es habitual el hurto de "rateritos escrachados con mil denuncias". Sin ir más lejos, en otro local que tiene sobre calles Santa Fe y Ministro González está cansada de denunciar los robos de un hombre conocido como "Boris". Se trata de un expolicía morocho y armado. "Siempre anda vestido de la misma manera. Con una remera musculosa verde o negra y una bolsa de compras, o una campera roja con azul. Tengo pruebas de todo lo que digo y da bronca ¿Cuánto más tengo que denunciar?", expresó.

El ladrón "Boris" procede de la siguiente manera: entra a comprar fiambre o lo que sea y de paso roba otra mercadería. En eso, y con la excusa de que se dejó la billetera en el auto, se va y ya no vuelve. "Llevo 167 denuncias en su contra", cerró.