Se registró un nuevo tiroteo que generó terror en los vecinos de Cutral Co

La Policía de Cutral Co intervino en el caso

El terror continúa latente en los vecinos de Cutral Co, que debieron soportar un nuevo enfrentamiento armado en el barrio Peñi Trapún. El nuevo tiroteo dejó como saldo un herido leve, pero fue necesaria la intervención de la Policía para frenar la violencia. Se realizaron 12 allanamientos en los días posteriores.

Los uniformados debieron utilizar postas antitumultos para dispersarlos y hubo dos demorados. Además, se debió convocar a una ambulancia para trasladar a un hombre que resultó herido en medio del caos, recibiendo un tiro en uno de sus codos.

El jefe policial detalló que “son enfrentamientos entre grupos antagónicos con problemas de vieja data. Se están investigando las causales que provocan o motivan a esta gente que se agreda de esa manera usando armas de fuego”, dijo. Deslizó incluso que estos dos grupos antagónicos son quienes en la última semana mantuvieron en vilo a los vecinos del barrio Brentana.

La noche del martes finalizó luego de minutos de tensión entre agresiones, insultos y piedrazos.

Policia cutral co

Pero todo no finalizó allí, sino que a partir de esto, la Brigada de Investigaciones avanzó en las averiguaciones sobre los responsables del nuevo tiroteo y el miércoles concretó siete allanamientos en distintos sectores de Cutral Co y el jueves, se realizaron otros 5. Incluso, Policía secuestró una camioneta pick up que el martes a la noche trasladaba a algunos de los tiradores.

El comisario Troncoso, explicó que tras los tiroteos en el Brentana “Se continuó trabajando en el día de hoy (jueves), que se realizaron 5 allanamientos en barrios Brentana, Peñi Trapún, Monte Hermoso y Altos del Sur. Hoy hubo dos masculinos demorados que guardan relación con esos distintos hechos”, dijo el oficial.

Se espera que en las próximas horas, la fiscalía determine si se cuenta con prueba suficiente para formularles cargos y quizás pedir alguna medida cautelar.

Feroces tiroteos contra tres viviendas en Cutral Co

La semana pasada se conocieron al menos tres feroces tiroteos que se registraron en el barrio Brentana contra distintas viviendas. La Policía y la Fiscalía ya iniciaron una investigación para determinar el móvil y los autores, que serían los mismos en los tres casos.

Según consignó el portal La Voz del Neuquén, los tiroteos se registraron entre el viernes 7 y domingo 9 pasados, en el barrio Brentana. Vecinos lo adjudican a una guerra entre familias antagónicas. En el primer hecho se pudo observar a un auto marca Volkswagen de color rojo, en el que presuntamente se movían los tiradores.

El comisario Walter Troncoso confirmó que se intervino tras llamados de vecinos y que personal de Criminalística "logró el levantamiento de vainas servidas calibre .22”, tras el primer hecho, que afortunadamente no dejó heridos.

Cutral Co Comisaria 14 (5).jpg Comisaría 14, Cutral Co. Claudio Espinoza

El día sábado, una segunda vecina reportó tiros contra su vivienda y el día domingo, otra más hizo lo mismo, en ambos casos reportando que los agresores dispararon desde un Volkswagen rojo, contra su domicilio y sus vehículos.

Todos los hechos se encuentran ya bajo investigación y Troncoso confirmó que se le dio intervención a la fiscalía y se iniciaron las averiguaciones pertinentes. Por ahora, no se pudo establecer la identidad posible de los autores, ya que al menos no fue informada por las víctimas.

Afortunadamente, no hubo heridos en ninguno de los casos, aunque la situación preocupa a los vecinos.