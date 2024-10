Su ex le fracturó la mandíbula de una patada, pero no lo quiso llevar a juicio

El hombre la atacó en su domicilio de Contralmirante Cordero. Pero la víctima no quiso seguir la causa. Ante la debilidad de la acusación, el Fiscal pidió el sobreseimiento, y se lo otorgaron.

Un violento sujeto que le dio una feroz paliza a su ex pareja, a quien entre otras lesiones le partió la mandíbula a patadas y la amenazó para que retomaran la relación, logró ser sobreseído luego de que la propia víctima manifestara su decisión de no sostener la acusación y que no estaba dispuesta a declarar en el juicio que se había entablado.