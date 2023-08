La víctima fue un conductor de la base Radio Taxi Avenida, según confirmó este miércoles en diálogos radiales el propietario de la empresa, Alejandro Cavallotti.

"El chofer pasó un mal momento porque (el ladrón) le apuntó con un arma y uno nunca sabe si es verdadera, si tiene balas. El muchacho no alcanzó a activar el botón antipánico, pero sí hizo una maniobra con las luces, con lo que pudo alertar (de lo que ocurría)", relató Cavallotti sobre el hecho.

Las señales de alarma que dio el conductor, que se sumaron a su conducción errática, llevaron a que el hecho terminara con al menos cuatro patrulleros y otros colegas en su procura, que finalmente pudieron cercarlo y así obligarlo a detener su marcha cuando el delincuente quiso bajar para intentar escapar. En ese mismo momento, fue aprehendido por la Policía y pronto Criminalística comprobó que el arma de fuego utilizada para amenazar al taxista era una réplica.

Más allá del susto, la víctima no resultó herida. No obstante, este no fue el único hecho de inseguridad que sufrieron los conductores durante la noche del martes, y es que según el propietario de Taxi Ciudad, otros tres taxistas fueron víctimas de hechos similares, aunque en el oeste de la ciudad.

En este sentido, en declaraciones radiales, Martín Cides -cuñado del taxista Miguel Ángel Cisterna, que perdió un ojo y casi muere al quedar en medio de una balacera en 2020- indicó que otro colega fue asaltado en cercanías de la rotonda de Casimiro Gómez por un ladrón que le puso un cuchillo al cuello, otro de ellos también por un pasajero en calles Novella y Racedo; y una mujer que fue abordada por un delincuente en un semáforo de la calle Necochea. A todos ellos los amenazaron y les robaron la recaudación.

Medidas desesperadas

Estos últimos cuatro hechos, para los choferes, sin duda son una gota más dentro de un vaso que rebalsó hace tiempo.

"Esta ola de robos la venimos teniendo más frecuente que antes. Todavía corremos riesgo porque los controles policiales tendrían que estar y no están", expresó.

Tanto Cides como Cavallotti aseguraron que se ha trabajado con la Municipalidad y Policía, y aunque la colocación de cámaras ya comenzó y todos los conductores cuentan con botones antipánico, es evidente que las medidas no alcanzan.

Por ello, de parte de Taxi Ciudad, la decisión ya fue tomada: "A la meseta no vamos más. Estamos totalmente desprotegidos adentro. Con lo que pasó anoche, a partir de las 22 decidimos que no subimos más a la meseta", informó Cides.

Por su parte, Cavallotti no se mostró firme aún en la decisión, pero tampoco la descartó. "Evidentemente (lo que se ha hecho) no alcanza. Esto no es un problema de los taxistas, es un problema de la sociedad; no se llega a fin de mes y hoy tenemos miedo, no podemos laburar", explicó.

Y sobre la decisión puntual de no viajar hasta la meseta, explicó: "El 80% de los hechos ocurren en el oeste, no lo queremos hacer por la gente, vivimos de la gente, pero también están nuestras vidas. No encontramos la manera o las herramientas necesarias para poder trabajar tranquilos; es complicado porque la zona del oeste -El Nido, Parque Industrial, para atrás- es tierra de nadie. Lamentablemente, los hechos delictivos finalizan en esa zona, no tiene nada que ver con la gente".

En este sentido, concluyó: "Tratamos de que sea la última medida a tomar, pero si no tenemos respuesta del Estado, vamos a tener que recurir a esto".

Otras bases también analizan adoptar la medida preventiva.