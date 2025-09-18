Tensión en Melipal: un hombre amenazó con un cuchillo a vecinos y terminó demorado

El sujeto fue reducido por la Policía tras intimidar a transeúntes en el Parque Lineal. El arma blanca fue secuestrada en el lugar.

Un episodio de violencia alteró la tranquilidad del barrio Melipal , cuando un hombre increpó con un cuchillo a vecinos y transeúntes que pasaban por la zona y generó momentos de gran preocupación.

El hecho se produjo este miércoles en horas de la madrugada en el Parque Lineal, hasta donde acudió personal de la Comisaría 21° tras recibir múltiples llamados de alerta. Allí se encontraron con un individuo que ofrecía productos a quienes circulaban y que, ante la negativa de compra, reaccionó de forma agresiva.

Según relataron testigos, el hombre comenzó a insultar a los presentes y en un momento extrajo un cuchillo con el que los amenazó, provocando temor entre quienes se encontraban en el sector. La rápida intervención policial permitió identificarlo sobre calle Villaguay, gracias a la colaboración de los vecinos que lo señalaron.

A comisaria-21-barrio-melipal.jpg

De acuerdo con la información brindada por el comisario José Luis Coliman a LMNeuquén, el individuo estaba vendiendo sahumerios en el lugar y, ante la negativa de compra, utilizaba un cuchillo para intimidar y forzar a las personas a aceptar sus productos. Tras un procedimiento de seguridad, se le realizó un palpado preventivo que permitió constatar que llevaba un arma blanca entre sus pertenencias.

La medida tomada por la Policía

El hombre, de 38 años, fue demorado en el acto y trasladado a bordo de un móvil policial a la Comisaría 21°, quedando a disposición de la Justicia. El cuchillo, de cabo blanco, fue secuestrado como prueba en el procedimiento.

Las personas que resultaron intimidadas se presentaron en la dependencia policial para radicar la denuncia correspondiente. Desde la fuerza destacaron que la rápida comunicación de los vecinos permitió llegar a tiempo y evitar que la situación pasara a mayores.

El comisario José Luis Coliman informó que las actuaciones fueron elevadas a la Justicia, mientras que el sujeto permanece demorado. “La intervención inmediata de los móviles permitió controlar el hecho sin que hubiera heridos y garantizar la seguridad en el sector”, indicó.

Comisaría 21 de Melipal. Los agentes de la Comisaría 21 hicieron un rápido despliegue y lograron atrapar al asaltante cuando huía en un taxi.

Además, comentó que estos hechos se repiten con cierta frecuencia en espacios públicos concurridos, donde vendedores ambulantes o personas en situación de alteración buscan forzar a los vecinos a aceptar sus productos. En este caso, la acción coordinada entre quienes dieron aviso y los efectivos policiales evitó que el episodio derivara en una agresión más grave.

En la comisaría señalaron que se reforzarán los patrullajes preventivos en parques y plazas, con el objetivo de brindar mayor tranquilidad a quienes utilizan estos espacios durante la noche y la madrugada. “El compromiso de los vecinos en denunciar y la presencia policial en la zona son clave para prevenir situaciones de violencia”, sostuvo.