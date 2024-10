Tomaron la escuela para impedir que uno de los asesinos de Juan Caliani ingrese a estudiar

"No queremos un asesino en nuestras aulas" , dicen los estudiantes que tomaron la Escuela de Enfermería a las 6:30 am y continúan con las clases supendidas. Les preocupa la incorporación del joven de 16 años que asesinó al periodista Juan Caliani en abril del año pasado y expresaron su rechazo en una nota dirigida a la supervisora del Consejo de Educación .

WhatsApp Image 2024-10-07 at 1.07.03 PM (2).jpeg

Una toma en reclamo de seguridad y en memoria de Juan Caliani

La medida de protesta realizada por los estudiantes de la Escuela de Enfermería para rechazar el ingreso del joven asesino de Juan Caliani no fue sorpresiva, sino que fue consecuencia de la falta de respuestas a su reclamo. "Lo hacemos en nombre de los 500 estudiantes, los profesores y auxiliares de servicio", aseguró Valentina, una estudiante de 5° D en diálogo con LMNeuquén. "Estamos pidiendo que la supervisora del Consejo nos de una respuesta presencial de por qué eligió esta escuela. Sabemos que ella no se va a hacer cargo de un posible conflicto que pudiéramos tener con este sujeto", agregó.

Respecto al reclamo concreto que hacen los chicos, Valentina dijo que no desconocen que el joven condenado por asesinar a Juan Caliani tenga derecho a estudiar, pero no quieren compartir el edificio ubicado en Sarmiento, sobre el Parque Central: "Tiene derecho a la educación, pero no queremos que esté dentro de nuestra institución. Al lado hay una escuela primaria, y un jardín, hoy en día las personas se pelean por todo imagínate, que la institución no pueda revisarle la mochila, si tiene un arma".

La preocupación de las y los estudiantes está relacionada también a las condiciones en las que el joven condenado por el asesinato del periodista neuquino ingresaría a cursar. "Él es estudiante de la institución y su familia acordó que iba a comenzar a tener educación virtual, pero de repente nos enteramos de que no", advierte Valentina. En este sentido, también reclaman información oficial porque todo lo que saben por los medios de comunicación.

SFP Reclamo en escuela de enfermeria por ingreso de asesino de Caliani (2).JPG Sebastián Fariña Petersen

"Hay varios alumnos que son vecinos tanto del asesino como de la casa del periodista, entonces cuando se enteraron hace dos semanas inmediatamente tomaron contacto con los directivos. Además, tenemos compañeros y exalumnos que tienen el contacto de la supervisora y le han avisado por mensaje, pero no tenemos respuesta", dice Valentina.

Los estudiantes evalúan marchar al Consejo de Educación

Los directivos de la Escuela de Enfermería les aseguraron que no tienen poder de decisión sobre el asunto y que el chico de 16 años entraría sin supervisión de ninguna autoridad. Según el centro de estudiantes, el joven habría sido dado de alta del tratamiento psicológico que realizaba como parte de las pautas del acuerdo abreviado cuando declaró su responsabilidad en el homicidio en ocasión de robo. Por eso, los estudiantes le espetan al Consejo de Educación que los dos jóvenes asesinos se habían comprometido a realizar un tratamiento psicológico durante un año, hasta mayo de 2025.

Además, el Centro de Estudiantes hizo hincapié en que toda la comunidad educativa rechaza su reingreso a la institución por los antecedentes. Aseguran que antes de cometer el asesinato, el joven que estudiaba en el CPEM N° 18 había amenazado al director y a dos profesores, uno de los cuales trabaja en la Escuela de Enfermería actualmente.

"No vimos respuestas, hoy nuevamente mandamos nota al Consejo y estaremos desde las 6.30 hasta las 3 de la tarde, y si no tenemos respuesta, seguiremos todos los días que tengamos que estar y vamos a marcha al Consejo de Educación", aseguró Valentina que integra el Centro de Estudiantes.