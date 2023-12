Tragedia con siete muertos en Ruta 40: imputaron al camionero

La audiencia tuvo lugar en la mañana de este miércoles, oportunidad en la que el fiscal interviniente realizó la imputación y planteó que “el conductor del camión (D. O. C.) manejó de forma imprudente y antirreglamentaria”, lo que generó el siniestro vial del pasado 11 de noviembre, en el fallecieron siete personas y otras seis resultaron heridas.

“La colisión se produjo en circunstancias en que D. O. C creó un riesgo no permitido cuando maniobró en forma antirreglamentaria al no respetar las señales de tránsito, y desobedecer la obligatoriedad del señalamiento horizontal de doble línea amarilla existente en la calzada”, afirmó De Lillo.