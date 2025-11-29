Tras los pasos de los temibles prófugos de Cipolletti: estuvieron refugiados en Sapere antes de escapar

La Policía continúa la búsqueda de los fugados de la comisaría cuarta. En reciente allanamiento en la región se obtuvieron pistas claras. ¿La manzana rodeada?

Prófugos. Carlos Peña, acusado de un aseinsto, y Emanuel Kovalow, quien un largo historial como ladrón, escaparon el miercoles de la Comisaría 4ta de Cipolletti.

Se intensifica la búsqueda de los dos presos que lograron evadirse de la Comisaría Cuarta de Cipolletti . En las últimas horas, personal policial logró determinar en qué lugar de la región buscaron refugio los temibles prófugos tras escaparse de la seccional local. Uno de los evadidos está procesado por el crimen de Bruno Antical, en el barrio Costa Sur; mientras que el segundo fue imputado por robos.

El viernes se concretó un allanamiento en un domicilio de la calle Picunches y Seminario, en el barrio Sapere de Neuquén capital. Es la calle más al este que bordea la costa del río Neuquén. Los evadidos no se encontraban allí, pero en cambio se hallaron elementos que demostraron su estancia en el lugar unos días antes .

También se realizaron otros operativos en domicilios de Cipolletti y de otras localidades de la región, buscando posibles contactos que pudieran brindar apoyo logístico y material a los prófugos.

ECP COMISARIA CUARTA (2).jpg Estefania Petrella

Los prófugos fueron identificados como Carlos David “Peke” Peña (23), imputado por el homicidio de Bruno Antical, y Martín Emanuel Kovalow (29), detenido por hurto.

La Policía continúa con las tareas de investigación y búsqueda para lograr su recaptura.

Cómo escaparon y sus antecedentes

Según trascendió, ambos se encontraban en un patio interno aledaño al sector de calabozos y sanitarios, forzaron una puerta y lograron trepar hacia los techos, desde donde accedieron a un terreno baldío vecino a la unidad policial ubicada en pleno centro de la ciudad y así pudieron ganar la calle.

Ni bien el personal advirtió la ausencia de los sujetos iniciaron un despliegue que incluyó el cerrojo en todos los accesos a la ciudad y en caminos rurales. También se trabajaba con imágenes del sistema de seguridad de cámaras provincial.

El comisario Luis Balboa, jefe de la unidad, confirmó que los individuos forzaron una puerta, pero que el resto de la maniobra es materia de investigación. Ratificó que continúan buscándolos.

Un golpe mortal en la cabeza

Carlos Peña está acusado de haber asesinado a Bruno Joaquín Antical la madrugada del 6 de septiembre último en el acceso al barrio Labraña.

La Fiscalía, representada por Martín Pezzetta, expuso en la acusación que Peña -alias el Peke- junto a otras persona que no había sido identificada, esperó a la víctima con quien mantenía una relación previa vinculada al consumo de drogas, y luego de una discusión le dio un golpe en la cabeza con un objeto contundente que le provocó la muerte de manera inmediata.

Tras cometer el ataque, Peña escapó y descartó el arma homicida. Un vecino encontró el cuerpo sin vida de Antical y alertó a las autoridades.

ECP COMISARIA CUARTA (3).jpg Estefania Petrella

En cuanto al móvil, la fiscalía planteó que tanto victima como victimario se habían involucrado en el robo de una moto que posteriormente fue hallada en la casa de Peña, quien le recriminaba a Antical que la hubieran encontrado allí.

En la audiencia de formulación de cargos por el delito de “homicidio simple” realizada el 11 de septiembre último le habían dado cuatro meses de prisión preventiva, que estaba cumpliendo hasta el miércoles.

Múltiples robos y hurtos

En cuanto a Kovalow, lo habían atraparon por un intento de hurto, pero quedó preso porque estaba cumpliendo una condena de prisión condicional por distintos hechos de robos, hurtos y encubrimiento.

La sentencia se la dictaron el 10 de septiembre y fue de tres años en suspenso, por lo que quedó en libertad. Sin embargo tenía que cumplir pautas de conducta por el lapso de dos años para que el castigo no se convirtiera en efectivo.

Entre ellas no debía cometer nuevos delitos. Las otras eran las habituales: mantener domicilio denunciado, no consumir drogas ni abusar de bebidas alcohólicas sobre todo en lugar público y presentarse ante el Instituto de Asistencia de Presos y Liberados a partir de este mes.