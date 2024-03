Tres accidentes y dos conductores borrachos, así arrancó el domingo

Tres incidentes viales se registraron durante las primeras horas del domingo en Centenario y, pese a la gravedad de estos, solo dejaron daños materiales. No obstante, a dos de los conductores el test de alcoholemia indicó que manejaba en estado de ebriedad.

El primero de estos hechos ocurrió minutos antes de las 7, cuando un hombre de 55 años transitaba en una camioneta Nissan cargada de cajones con verduras y, por motivos que se intentan determinar, a 200 metros del expeaje, en dirección a Neuquén, perdió el control y terminó volcando. Aunque la Pickup quedó atravesada sobre la calzada, el conductor no tuvo heridas.

Accidente ruta 7 (1).jpg Los bomberos despejaron la calzada. (Foto: Centenario Digital)

En tanto, el segundo caso ocurrió alrededor de las 8:40 después, cuando el personal bomberil y policial regresaba de la primera emergencia. Allí, divisaron sobre la otra mano de la Ruta 7 se encontraba una Toyota Hilux chocada. Este nuevo accidente sucedió en el kilómetro 10 a la altura de La Comarca.

De acuerdo a la información brindada por fuentes policiales, la camioneta era conducida por un hombre de 37 años que circulaba con dirección al norte y, por motivos que se intentan determinar, perdió el control del vehículo y quedó sobre la banquina sudoeste. En esta oportunidad el test de alcoholemia dio como resultaba que el conductor tenía 1,57 gramos de alcohol en sangre.

A pesar de la violencia del impacto, no requirió de atención médica y como tenía toda la documentación en regla, solo se labraron las actas contravencionales correspondientes. No obstante, tuvo que retirarse del lugar con acompañamiento, ya que no podía manejar.

Accidente ruta 7 (2).jpg

El tercer accidente fue en Vista Alegre

En tanto, el tercer y último incidente vial fue cerca de las 10:30 sobre el Acceso Malvina Reyes, cuando un Fiat Duna color negro volcó. Según informaron, este era conducido por un joven de 19 años que perdió el control y terminó apoyado sobre uno de sus laterales. Al momento del arribo del personal policial, el auto se encontraba sobre la margen este de la calle.

En este caso, el resultado del test de alcoholemia arrojó el resultado más alto, ya que tenía 1,91 de alcohol en sangre. El joven no sufrió ninguna herida de consideración, solo algunos golpes. Sin embargo, fue multado y se retiró del lugar con un familiar con licencia y sobrio que pudo retirar el vehículo.

A causa de estos incidentes, la mayoría de ellos provocados por conductores alcoholizados, las autoridades recordaron que en Centenario rige la Ley de Alcohol Cero, por lo que no está permitido manejar ningún tipo de vehículo si se consumió alguna sustancia alcohólica. Esta ordenanza busca la disminución de accidentes viales.