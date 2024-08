Triple choque en la Ruta 22: dos mujeres resultaron heridas

Dos autos y una camioneta protagonizaron un siniestro vial en Cutral Co. Dos personas debieron ser trasladadas al hospital local.

Triple choque en la Ruta 22 en la ciudad de Cutral Co.

En la noche de este miércoles se produjo un triple choque en la Ruta 22 y Avenida el Trabajo de la ciudad de Cutral Co . Como consecuencia del fuerte impacto, dos personas resultaron heridas y debieron ser trasladas al hospital local.

Dos autos y una camioneta protagonizaron un siniestro vial en el que dos mujeres debieron ser trasladadas en ambulancia el hospital de Cutral Co , donde permanecen internadas. Las mujeres afectadas circulaban en un automóvil marca Fiat, que recibió daños importantes en los laterales.

CHOQUE- RUTA 22- CUTRAL CO- 2.jpg Captura video La Voz del Neuquén

Intervienen efectivos policiales, una dotación del Cuartel de Bomberos Voluntarios de esa ciudad de la comarca petrolera y ambulancia del hospital de Complejidad VI de esa ciudad. Se investiga las causas el accidente de tránsito.

CHOQUE- RUTA 22- CUTRAL CO- 3.jpg Captura video La Voz del Neuquén

Borracho quiso huir de un control y chocó

Hace un par de días, una persecución policial en Zapala terminó en un choque. Un automovilista borracho fue apresado por la Policía de Zapala luego de una intensa persecución por varias calles. En el camino, el huidizo conductor chocó una camioneta y, finalmente, un patrullero. Tras el test de alcoholemia, se comprobó que tenía 1,04 gramos de alcohol en sangre.

El procedimiento se llevó a cabo el sábado por la mañana y se derivó de la denuncia de un vecino, que alertó a la División Operativa del Comando Radioeléctrico sobre un grupo de personas bebiendo alcohol en el interior de un auto Peugeot, color oscuro. De inmediato, el personal policial fue alertado y se dirigieron hacia el lugar donde se encontraban los sospechosos, en el cruce de las calles 12 de Julio y San Juan.

image.png

Apenas observaron a las fuerzas de seguridad, los sospechosos se dieron a la fuga y en 12 de Julio, impactaron con una camioneta estacionada. Sin embargo, el siniestro no les impidió continuar con su intento de fuga. Finalmente, chocaron a un móvil de la Policía y el conductor no pudo continuar su marcha. Rodeado por los agentes policiales, el automovilista no opuso resistencia a su detención y personal de la División Tránsito se acercó hasta el lugar para realizarle el test de alcoholemia.

El control de alcohol en sangre le dio positivo y ante la evidente infracción, además de la fuga, se resolvió concretar su detención y ponerlo a disposición de la justicia.

En cuanto al vehículo, con múltiples daños en la parte delantera, fue incautado y trasladado a la sede policial.