Zapala: un borracho quiso escapar de persecución policial y terminó chocando

Apenas observaron a las fuerzas de seguridad, los sospechosos se dieron a la fuga y en 12 de Julio, colisionaron una camioneta estacionada. Sin embargo, el siniestro no les impidió continuar con su huida. Finalmente, chocaron a un móvil de la Policía y el conductor no pudo seguir su marcha. Rodeado por los agentes, el automovilista no opuso resistencia a su detención y personal de la División Tránsito se acercó hasta el lugar para realizarle el test de alcoholemia.