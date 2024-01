Un ciclista chocó contra un auto estacionado, luego de que otro vehículo le cierre el paso

"El joven es asistido por personal de emergencias y trasladado al hospital Castro Rendón", indicó el subcomisario Torres. Si bien indicó que no habría sufrido heridas de gravedad y estaba lúcido fue trasladado para mayores estudios y descartar cualquier herida.

Respecto al vehículo que habría ocasionado el siniestro, confió que desconocen de quien se trataba, ya que continuó su marcha. "Lo que tenemos es por datos recabados en el lugar de algunos vecinos y personas que asistieron al ciclista", sostuvo Torres.

Otro camión que volcó en el nodo vial

Nuevamente, este lunes a primera hora también se registró un siniestro vial que involucró a un camión en el nodo vial de ingreso de acceso a calle Doctor Ramón por Ruta Provincial 7. En la mayoría de las oportunidades, los choferes no dimensionan lo angosto del nodo y no toman suficiente impulso, lo que hace que no puedan terminar de completar el giro y el acoplado termine volcado en la pendiente del nodo.

No es la primera vez que sucede un siniestro de este tipo. Por fortuna no hubo heridos, solo demoras en la circulación vehicular, hasta que se pudo retirar el acoplado del camino. En esta oportunidad intervino personal de la Comisaría Cuarta de Alta Barda, por la cercanía del lugar.