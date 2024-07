Un conductor lo chocó, se dio a la fuga y ahora necesita recaudar dinero para ser operado

El accidente tuvo lugar el pasado 22 de junio en el Bajo neuquino. El conductor aún no ha sido identificado. La madre de la víctima necesita colaboración porque la obra social no cubre los gastos.

Gracias a la obra social que le dio su trabajo, hoy sigue siendo atendido y está en el Policlínico Neuquén. Sin embargo, la compañía no quiere aprobarle la cobertura de los elementos necesarios para someterlo a una intervención quirúrgica, clave para su recuperación, porque no hay denuncia de la víctima. Algo insólito, teniendo en cuenta que la víctima está postrada en una camilla.

El joven de 19 de Salta depende ahora de su madre, que ha recorrido oficinas, comisarías y organismos en busca de ayuda, que aún no consigue.

choque y fuga matias ruiz.jpg

"En estos días está con mucho dolor, con calmantes porque la obra social no le autoriza los materiales para la intervención. Ellos tienen oficinas solamente en Buenos Aires y me piden que viaje para hacer los reclamos allá, pero yo no tengo los medios", admitió Trinidad.

Es por eso que se puso en campaña para intentar conseguir el dinero necesario para la cirugía, que en este momento parece inalcanzable. "El más barato sale 2.300.000 pesos", confió.

"Por eso quería hacer un llamado a la solidaridad, para que me ayuden, me colaboren con lo mínimo que puedan y si alguien de las autoridades me está escuchando, que me ayuden porque fui a todos lados y me dijeron que mi hijo tiene que hacer la denuncia cuando se recupere", suplicó.

Esta falta de denuncia no solo ha trabado la cobertura de la obra social, sino también la investigación que debería iniciarse para determinar si se le puede imputar responsabilidad al conductor que lo chocó e identificarlo, ya que nunca dio la cara. "Tengo todos sus certificados, pero no tengo ayuda de la Justicia".

En su búsqueda de testigos y pruebas del siniestro, Ruiz indicó que consiguió imágenes de cámaras de seguridad proporcionadas por comerciantes de la zona, y ha entregado el material a la Policía. Sin embargo, no cuenta con un abogado para representar su caso y desconoce a quién dirigir la denuncia del vehículo que se dio a la fuga.

La mujer tiene la decisión de quedarse con Matías en Neuquén hasta que se recupere completamente, a pesar de las dificultades y la distancia con sus otros hijos, quienes quedaron al cuidado de sus abuelos en General Mosconi, Salta.

Quienes quieran colaborar pueden hacerlo tranfiriendo dinero al alias MAT.BEN.DA