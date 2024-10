Un ladrón aceptó su responsabilidad por cuatro robos, pero no irá a la cárcel

Un ladrón aceptó haber cometido cuatro robos en la localidad de Cutral Co y fue condenado a más de 5 años de prisión, pero no irá a la cárcel. Por qué la detención seguirá siendo domiciliaria tras la condena por tres robos a comercios y un violento asalto a una taxista.

El segundo hecho reconocido fue cometido el 30 noviembre de 2023, aproximadamente a las 4:30, en un local comercial ubicado en Roca 453. Villegas ingresó a ese comercio y se llevó una caja fuerte con $196.700 pesos, auriculares, una computadora y celulares.

Fiscal Ana María Mathieu.jpg

El tercer hecho en el que se probó la participación del hoy condenado ocurrió el 8 de junio de 2024, alrededor de las 13:15 en calle San Luis y Ejercito Argentino de Cutral Co. Villegas subió a un taxi conducido por una mujer y, en un determinado momento, extrajo un cuchillo, amenazó a la taxista y le robó la billetera con 30 mil pesos.

Luego, descendió del vehículo e intentó abrir la puerta del conductor, pero la víctima arrancó el rodado y a unos metros del lugar llamó a la Policía, quien logró detenerlo en las inmediaciones.

Finalmente, se condenó a Villegas por un hecho que cometió el 23 de septiembre de 2024, a las 3:35 aproximadamente. Esa madrugada, ingresó a un local comercial ubicado en Avenida del Trabajo, luego de forzar la reja y dañar el vidrio de la puerta, y se llevó del local una computadora, una cafetera, una pava eléctrica y dinero en efectivo, entre otros elementos.

El ladrón no irá a la cárcel

De esta manera, la condena contempló la aceptación de responsabilidad del imputado como autor del delito de robo simple –tres hechos- y el delito de robo agravado por el uso de arma blanca. Por estos hechos, se le impuso una pena de 5 años y 3 meses de prisión efectiva.

Para arribar al monto de la pena se consideró como agravantes la pluralidad de hechos y, como atenuantes, que no registra antecedentes penales.

mayra febrer asistente letrada.jpg

No obstante, las partes acordaron una condición más. La asistente letrada Febrer agregó que teniendo en cuenta el estado de salud del condenado, que requiere de ciertos cuidados que no podría recibir en una comisaría ni una unidad de detención, se acordó que el cumplimiento de la pena sea en modalidad domiciliaria y con el uso de una tobillera electrónica para monitorear que no deje la vivienda que declaró para el cumplimiento de la misma.

Tras escuchar a las partes y analizar la prueba presentada, el juez de garantías Lisandro Borgonovo resolvió homologar el acuerdo pleno presentado por las partes e imponer la sentencia de cumplimiento domiciliario.