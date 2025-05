Un ladrón golpeó a una joven para robarle el celular y los vecinos ardieron en furia

El episodio de violencia tuvo lugar en San Martín de los Andes. El ladrón no pudo ser aprehendido.

El delincuente, que aparentemente vestía ropas oscuras -de acuerdo a la versión de la víctima- la agredió físicamente en varias oportunidades para quitarle su teléfono. Luego de ello, escapó rápidamente del lugar y se metió en el interior de una vivienda del sector.

policia san martin de los andes

La joven, de unos 20 años, comenzó entonces a pedir ayuda a los gritos, lo que motivó que decenas de vecinos salieran a asistirla y fueran a arremeter contra la vivienda donde se vio ingresar al agresor.

Los dueños de la vivienda sindicada salieron a la vereda y así, se inició una riña entre ellos que negaban tener relación con lo ocurrido, y los vecinos, que pretendían linchar al delincuente y hacerlo salir para que quede detenido.

Personal policial intervino y logró calmar los ánimos, aunque no se produjeron detenciones.

En tanto, también acudió a la escena personal del Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén (SIEN), que examinó a la mujer y tras verificar que se encontraba fuera de peligro, se la invitó a radicar la denuncia en la Comisaría 23.

Atraparon a un adolescente que intentó robar

A mediados de mes, un adolescente cayó in fraganti cuando intentaba cometer un robo a una vivienda de Centenario, sin contar con que los propietarios regresarían en medio de su accionar. El sospechoso quedó atrapado en el frente de la vivienda y fue trasladado a comisaría.

El portal Centenario Digital informó que el hecho ocurrió el viernes por la mañana, apenas pasadas las 8, cuando un adolescente de 17 años intentó entrar a robar a una vivienda ubicada en calles Manuel Sadosky y Los Onas, cuyos propietarios ya se habían retirado.

Creyendo que seguramente la familia se había retirado para cumplir con su jornada laboral, el adolescente logró pasar la reja, pero mientras probaba su suerte con la puerta de ingreso, fue sorprendido por los propietarios, que regresaban al domicilio.

adolescente robo centenario.jpg

Se vivió una tensa situación y la familia no perdió tiempo y llamó a la Policía y a otros vecinos para asegurarse que el delincuente no huya. Lo cierto es que el adolescente, que quedó entre la reja cerrada y el ingreso a la vivienda, no tenía escapatoria.

La llegada de personal de la Comisaría 52, que arribó rápidamente, fue clave, ya que la furia de los vecinos podría haber dado lugar a la violencia en apenas minutos.

El adolescente no supo justificar que hacía allí, pero la situación fue desactivada en instantes, tras comprobar que no había daños en el inmueble ni faltantes, ya que no había logrado ingresar.