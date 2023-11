Un mes de prisión preventiva para el ex de Rosana por falso testimonio

En la audiencia realizada en la Ciudad Judicial, se presentaron pruebas que indican que Fernández no le dijo la verdad a la Policía cuando fue entrevistado por la desaparición de su ex. "De manera deliberada mintió en información relevante para la búsqueda. En relación a la última vez que la había visto, manifestó que había sido el 19 de noviembre y dijo que el 23 -último día en que ella fue vista en Plottier- no habían mantenido contacto", explicó Solá.