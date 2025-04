Una mujer giró de golpe, cayó a una zanja y volcó a la vera de la Ruta 40

vuelco sma (1).jpg Gentileza Realidad Sanmartinense

Afortunadamente, la mujer no registró heridas, aunque los efectivos la vieron algo conmocionada por lo ocurrido, que claramente la tomó por sorpresa. Se presentaron en el lugar para brindar asistencia personal de Rescate de Bomberos Voluntarios y luego efectivos de la División Tránsito.

Vecinos del sector manifestaron que hace tiempo impulsan un reclamo para poner alguna especia de contención y que así los automovilistas no queden tan expuestos a la zanja, ya que no sería la primera vez que se registra un accidente de estas características. No obstante, no han recibido respuestas al tema.

Dos insólitos accidentes en Centenario

Días atrás, un hombre y una mujer, cada uno en su propio auto, protagonizaron dos insólitos accidentes en las últimas horas en las calles de Centenario. Ambos pasaron de largo en una curva de las calles por donde transitaban y, de milagro, no sufrieron lesiones.

Según consignó Centenario Digital y fue confirmado por Tránsito Villa Obrera, el primero de los insólitos accidentes tuvo lugar el lunes por la noche, sobre Alfonsina Storni, cuando el conductor de una camioneta pasó de largo una curva.

El conductor de 55 años se desplazaba por dicha arteria en una camioneta Toyota Hilux perteneciente a la empresa SEGAR S.A, cuando por motivos que se desconocen, pasó de largo la curva que tomaba el camino, se subió a la vereda y la camioneta terminó prácticamente colgando, ya que en ese sector hay una suerte de pendiente que conecta con otra vereda, donde el conductor evidentemente se percató de que no podía avanzar más.

Afortunadamente, el hombre no sufrió lesiones. Personal de comisaría, Bomberos Voluntarios y Tránsito Villa Obrera se presentaron en el lugar, constataron que el pasajero se encontraba ileso y no habían daños. Por este motivo, le solicitaron la documentación obligatoria al conductor y lo sometieron a un test de alcoholemia que dio resultado negativo.

accidentes camionetas centenario (2).jpg

El segundo accidente de similares características se registró cerca de las 5 de la madrugada en Avenida Libertador y su intersección con calle Lago Traful. Por allí transitaban dos mujeres a bordo de un Citroën C3 Aircross, cuya conductora también pasó de largo en una de las calles y terminó cayendo a un canal.

Por fortuna, se trataba de un canal de dimensiones muy pequeñas y casi seco, por lo que el auto no quedó sumergido, no alcanzó a volcarse completamente y las mujeres también salieron ilesas. El vehículo quedó de manera muy similar al caso de San Martín de los Andes.

Cuando los efectivos policiales arribaron al lugar, entrevistaron a la conductora de 37 años, la cual manifestó no necesitar asistencia médica. El test de alcoholemia que se le practicó dio resultado negativo.