Vandalismo: le rompen por cuarta vez el vidrio de su estudio

El dueño del estudio, ubicado en calle Miguel Muñoz y casi 9 de Julio , relató a la LMNeuquén que este pasado sábado fue la cuarta vez que sufre la rotura de uno de los vidrios del frente de su oficina, que se encuentra en pleno centro de la localidad rionegrina. "No pasa ni un policía a la madrugada" , se quejó.

El damnificado explicó de todas maneras que la oficina posee un doble vidrio, que afortunadamente sirvió para no dejar la oficina totalmente desprotegida luego de cada rotura, las cuales teme solucionar por el poco tiempo que transcurre antes de un nuevo hecho de violencia.

"Después de la vez pasada, que ocurrió a principios de julio, lo dejé toda una semana sin arreglar y a la semana siguiente volvieron a patear lo que quedaba y le aflojaron todo el marco de adentro", detalló. Esto significa aún más gastos. "Es dañar por dañar", opinó.

El último arreglo le costó unos 250 mil pesos, que solo irá en aumento si la situación no se modifica. "Estoy seguro que no soy el único que sufre esto", opinó. Además, confió que cuando los vándalos -que estima que son jóvenes que vuelven de boliches- no dañan los vidrios, los orinan o escupen, lo que también queda en evidencia gracias a las cámaras.

"Ya hice la denuncia, mandé nota al intendente. Al final, la única solución va a ser tener que poner rejas. Me duele decirlo porque viví toda mi vida acá, pero hoy en día en Cipolletti, todos hacen lo que quieren", expresó.