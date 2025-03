Vecinos lo acusaron de matar a un jubilado y le quemaron la casa: era inocente

“Todos estos días estuve sobre todo tranquilo, porque sé que yo no había hecho tan atroz asesinato y robo como se me acusaba” , expresó Alejandro Chaves, quien ya había presentado una denuncia por el ataque incendiario que sufrió su vivienda, el que fue reconocido por vecinos.

Pero además resaltó que detrás de todo estuvo Cecilia Astete, una de las vecinas que públicamente se puso al frente del reclamo por el fallecimiento del hombre, a quién llamaban afectuosamente “el abuelo”.

Dijo que como consecuencia de la reacción colectiva: “… me quemaron mí casa, pero antes me robaron todo, siendo soy sostén de mí familia con cuatro nenes, uno con discapacidad. Perdí mi trabajo porque ellos me seguían a los tiros donde yo anduviera, no les importaba nada”.

posteo vecino maria elvira

Chaves agregó que también fueron armados a la casa de su madre, llamada Manuela, y “le rompieron la cabeza con un fierro”.

“La destrozaron y querían prenderla fuego. Le rompieron lo poco que tenía y hoy mi madre come arriba de un tacho porque le rompieron hasta la mesa”, agregó.

Advirtió que “ahora yo voy a pedir justicia por mí, mi familia y mi madre” y anticipó que recurrirá “donde sea”, porque “perdí todo. Mis hijos y yo quedamos con lo puesto”.

Subrayó que hoy “me siento tranquilo y doy gracias a Dios sobre todo y a las personas que confiaron en mí y en mí inocencia”.

Chaves le informó a LMCipolletti que este miércoles se presentó en la Fiscalía de Cipolletti para denunciar que “me corrieron a balazos” y que teme que lo asesinen.

Reacción en las redes sociales

Lo posteado por Chaves generó una severa reacción por parte de habitantes de María Elvira, entre ellos de Antonia, la hija de Aguirre. “Que sea primera y última vez que nombres a mi padre. Ya suficiente dolor tengo para que nombres a mi padre. Yo sé muy bien la clase de persona que sos”, le respondió también por Facebook.

También recordó un negocio que realizaron con un terreno tiempo atrás, y que indica que mantenían una relación no muy amistosa.

“Cuando nos vendiste vos y tu señora el terreno te entregamos la moto, y paso dos meses rompiste la moto y nos cansaste de pedirnos plata para que arreglemos cosas que vos rompiste”, manifestó la joven.

Corte en la ruta 22 Familiares y vecinos del hombre fallecido en el María Elvira realizaron un corte en la ruta 22.

Por otra parte, aclaró que la autopsia efectuada al cuerpo de su padre solo reveló que “no tenía golpes” y que para ellos no quedó claro el motivo de su muerte.

En otros comentarios pusieron en duda lo manifestado por Chaves en cuanto al robo de su casa, y le respondieron que antes del incidente su pareja había retirado muebles y otros elementos con un flete.

También mencionaron hechos delictivos en los que supuestamente estuvo involucrado. Otros fueron más hostiles y anticiparon posibles represalias.